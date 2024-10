Inmitten der sportlichen Krise wird die Unruhe beim VfL Bochum noch größer. Nach der Entlassung von Trainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau ist der Tabellenletzte der Fußball -Bundesliga nun auch ohne Vereins-Chef: Der Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Peter Villis lässt seine Ämter nach zwölf Jahren an der VfL-Spitze aus gesundheitlichen Gründen vorerst ruhen.

Der Bitte des 66-Jährigen „haben das Präsidium und der Aufsichtsrat entsprochen“, teilten die Bochumer am Donnerstag mit. Beide Ämter werden vorläufig nicht nachbesetzt und „übergangsweise durch die Stellvertreter Uwe Tigges und Martin Volpers (im e.V.) respektive durch Uwe Tigges (in der Kapitalgesellschaft) ausgeübt“.Sportlich geht Bochum mit einem Interimsduo ins Heimspiel gegen den Spitzenreiter Bayern München am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Ex-Profi Markus Feldhoff und Murat Ural werden die Mannschaft betreuen.