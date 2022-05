Elf Jahre am Stück hatte der VFL Bochum zuvor in der zweiten Liga gedarbt. Dass dem Aufsteiger nun sogar vorzeitig der Klassenverbleib in der Bundesliga gelungen ist, wirkt wie Fußball-Romantik in Zeiten wirtschaftlicher Zwänge.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund/München

In ihrem Stadionmagazin "VfL-Echo" durften die Spieler vom VfL Bochum in dieser Saison reihum ihre Helden des Fußballs benennen - als ganz persönliche "Wunschelf". Die Selektionen gingen quer durch Raum und Zeit. In seine Traum-Mannschaft berief etwa der Flügelflitzer Takuma Asano Spieler wie Luka Modric, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi; der Linksverteidiger Danilo Soares nominierte unter anderem Kylian Mbappé; der Rechtsverteidiger Cristian Gamboa wagte mit Diego Maradona, Fabio Cannavaro und Paolo Maldini einen Ausflug in die Vergangenheit; auch der Stürmer Danny Blum adelte mit Ronaldinho, Zinedine Zidane und Gennaro Gattuso historische Heroen - und der junge U21-Nationalverteidiger Armel Bella Kotchap brachte in seiner Traumelf sogar Pelé, Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer zusammen. Aktuelle Bundesligaspieler nannte ausgerechnet der Japaner Asano: Robert Lewandowski und Manuel Neuer.

In Bochum, im Herzen des Ruhrgebiets, sieht die Traumelf des globalen Fußballs in dieser Saison allerdings ungefähr so aus: Manuel Riemann - Cristian Gamboa, Armel Bella Kotchap, Maxim Leitsch, Danilo Soares - Anthony Losilla - Gerrit Holtmann, Milos Pantovic, Elvis Rexhbecaj, Takuma Asano - Sebastian Polter. Das ist in dieser Saison die typische Startelf jenes Aufsteigers VfL, der trotz eines weit unterdurchschnittlichen Lizenzspieler-Etas von 24,05 Millionen Euro bereits am drittletzten Spieltag den überraschenden Klassenverbleib geschafft hat - und das ausgerechnet mit einem 4:3-Sieg vor 81.365 Zuschauern im Tempel des Ruhrpott-Nachbarn Borussia Dortmund. "Das ist die Krönung einer traumhaften Saison", sagte gerührt und anständig biergeduscht der Trainer Thomas Reis.

"Diese Saison war VfL-like", findet Sportdirektor Sebastian Schindzielorz, weil nämlich: "gegen alle Widerstände".

Die Bochumer haben ihren Klassenverbleib emotionaler gefeiert als eine Woche zuvor die Bayern ihren Meistertitel. Das ist aber auch nicht schwierig. "Gekommen um zu bleiben", stand auf eigens bedruckten T-Shirts. "Eine phantastische Saison", hat der Sportdirektor Sebastian Schindzielorz gesehen, unter anderem mit einem 4:2-Sieg gegen Bayern München, dem 4:3 in Dortmund, 2:0-Erfolgen gegen Frankfurt und Hoffenheim oder auch dem 2:1 gegen Freiburg. "Diese Saison war VfL-like", findet Schindzielorz, weil nämlich: "gegen alle Widerstände".

Vor Dienstag werde an Training nicht zu denken sein, witzelte der Elfmeter-Schütze zum 4:3-Siegtor in Dortmund, Milos Pantovic, in Anspielung an die Bochumer Feierlichkeiten zum Klassenverbleib, doch mit solchen Sätzen müssen sie aufpassen, denn Bochum greift am Freitag mit einem Heimspiel gegen den Vorletzten Arminia Bielefeld noch in den gar nicht lustigen Abstiegskampf ein und wird sich hinterher nicht vorwerfen lassen wollen, den Wettbewerb geringgeschätzt zu haben.

Elf Jahre am Stück hatte Bochum zuvor in der zweiten Liga gedarbt und manches Mal den Absturz in die Drittklassigkeit gerade noch verhindert. Finanziell wie sportlich eigentlich kaum konkurrenzfähig, demonstrierte die Bochumer Belegschaft aber eine Leidenschaft, die dem Klub blendend in seine Marketing-Kampagne vom "Castroper Straßenfußball" passte: einer Fußball-Romantik, die über wirtschaftlich-hierarchische Zwänge obsiegen kann. Ob das auch noch eine zweite Saison nacheinander gelingt, wird sich zeigen, denn etliche Bochumer Spieler haben sich in den Fokus besser situierter Klubs gespielt. Spätestens da könnte die Romantik auf der Strecke bleiben.