Der VfL Bochum muss sich einen neuen Sportgeschäftsführer suchen. Der Bundesligist bestätigte am Donnerstag, dass der vom VfL Wolfsburg umworbene Sebastian Schindzielorz, 43, seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Ilja Kaenzig, kaufmännischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung, bleibt hingegen längerfristig beim VfL. Auch Cheftrainer Thomas Reis soll in Bochum weitermachen. Schindzielorz, der bereits in der Jugend für Bochum spielte, hatte sein Amt 2018 von Christian Hochstätter übernommen. Unter ihm gelang trotz bescheidener Mittel die Rückkehr in die Bundesliga und zuletzt als Tabellendreizehnter der Klassenverbleib. Schindzielorz wird mit dem Ligarivalen Wolfsburg in Verbindung gebracht, er will aber noch in Bochum weiterarbeiten, bis dort ein Nachfolger feststeht.