Christopher Antwi-Adjei, den beim VfL Bochum alle nur "Jimmy" nennen, hatte ganze Arbeit geleistet: Das einzige Tor erzielt, den ersten Auswärtssieg der Saison gesichert - und der Mannschaft Freizeit verschafft. "Die Spieler wussten: Für jeden Punkt, den wir hier holen, gibt es einen Tag mehr Urlaub", berichtete VfL-Trainer Thomas Letsch nach dem 1:0 (0:0) im Kellerduell beim kriselnden FC Augsburg. Auf die drei Tage Sonderurlaub würde "Jimmy" selbst allerdings gerne verzichten. An diesem Montag wird Ghanas WM-Kader bekannt gegeben, und Antwi-Adjei, geboren in Hagen, wäre gerne in Katar dabei: "Die Chancen stehen 50:50, es wäre ein Riesentraum", sagte er. Die Entscheidungen trifft nun Ghanas Nationaltrainer, der frühere Bundesligaprofi Otto Addo.

Am Samstag konnten Antwi-Adjei und seine Bochumer hochzufrieden sein: Im neunten Spiel unter Letsch gab es den fünften Sieg, das ergibt nach einem Start mit sechs Niederlagen eine überraschend positive Zwischenbilanz für den VfL. "13 Punkte für den Moment sind okay", sagte Stürmer Simon Zoller - und nannte den Grund dafür: "Der Trainerwechsel war gut. Wir brauchten eine führende Hand."

In Katerstimmung geht Augsburg in die WM-Pause. Nach der kapitalen Heimniederlage sind es nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Bochum und Platz 17. "15 Punkte aus 15 Spielen, das ist ein Witz", schimpfte FCA-Torwart Rafal Gikiewicz.