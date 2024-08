Der VfB war an die Grenze gegangen, um den Publikumsliebling zu halten. Bis zu 30 Millionen Euro überweisen die Schwaben für Undav an Brighton & Hove Albion. Der 28-Jährige ist damit der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. Erst vor wenigen Wochen hatte der VfB 21 Millionen für Ermedin Demirovic an den FC Augsburg gezahlt. „Deniz hat in seinem ersten Jahr in Stuttgart Außergewöhnliches geleistet. Deniz ist jemand, der als Typ begeistert, der für das soziale Gefüge der Gruppe wichtig ist. Sportlich und außersportlich hat ihn das schnell bei uns zur Identifikationsfigur werden lassen“, lobte Wohlgemuth. Dafür sei der VfB „wirtschaftlich in eine neue Dimension“ vorgestoßen.

Undav war im vergangenen Sommer von Brighton ausgeliehen worden - und schlug unter Trainer Sebastian Hoeneß voll ein. Mit seinen 19 Pflichtspieltreffern in 33 Spielen schaffte er den Sprung zum Nationalspieler und EM-Teilnehmer unter Julian Nagelsmann. Vor allem aber spielte er sich mit seiner unbekümmerten und offenen Art in kurzer Zeit in die Herzen der Fans. Immer wieder betonte Undav deshalb, wie gerne er in Stuttgart bleiben würde. „Die lieben mich“, sagte er erst wieder in dieser Woche. Doch Brighton zierte sich bis zuletzt, was Undav kritisierte. Da sei „ein Jahr nichts“ gekommen, „ich habe im letzten Jahr von Brighton nie richtig Wertschätzung bekommen. Es hat sich niemand um mich gekümmert.“