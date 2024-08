Sein neuer Vereinspräsident hat in den wenigen Tagen seiner Amtszeit ein Kunststück vollbracht, das schon lange keinem Funktionär des VfB Stuttgart mehr gelingen wollte: Dietmar Allgaier hat keine einzige negative Schlagzeile verursacht. Was genau genommen vor allem daran lag, dass er überhaupt keine Schlagzeile produziert hat. Beides dürfte den geheimen Sehnsüchten der rund 2000 VfB-Mitglieder entsprechen, die am 28. Juli den Präsidenten Claus Vogt und dessen Stellvertreter Rainer Adrion sehr deutlich abgewählt haben – woraufhin der Vereinsbeirat Allgaier auf den Schild hob.

Allgaier, im Hauptberuf Landrat von Ludwigsburg, will von sich aus nur übergangsweise amtieren. Er ist verwaltungserfahren und vom Temperament her niemand, der gerne polarisiert. Damit scheint er einstweilen eine Idealbesetzung, um den zuletzt deutlich überhitzten Traditionsverein ein wenig herunterzukühlen – ehe der Konflikt, der den Klub zuletzt in Atem hielt, erneut aufbrechen dürfte. Frühestens im Dezember wird bei der nächsten Mitgliederversammlung dauerhaft ein neuer Präsident gewählt. Die Frage, wie nahe der (oder die) dem Investorenlager steht, dürfte dann wieder in den Fokus rücken.

Bei der turbulenten Mitgliederversammlung am 28. Juli war der von der Investorenseite wenig geliebte Präsident Claus Vogt mit einem eindeutigen Ergebnis abgewählt worden – 87 Prozent stimmten gegen ihn. Auch Vize Rainer Adrion, der daraufhin zurücktrat, konnte keine Stimmenmehrheit erzielen. Zum Verhängnis wurde Vogt wohl vor allem der lagerübergreifend vorherrschende Eindruck, dass in einer Konstellation mit ihm keine geräuscharme Zusammenarbeit zwischen den Gremien möglich sei. Vogt – und das spricht nicht für dessen Menschenkenntnis – hat zudem mindestens in zwei Fällen Menschen in Machtpositionen berufen (und in einem Fall über alle Maßen gelobt), die kurz darauf interne Widersacher wurden. Doch dass er beim VfB derjenige Funktionär war, der sich am vehementesten für die Einbindung der Mitglieder und die nicht nur vordergründige Wahrung der 50+1-Regel einsetzte, würden ihm wohl nicht mal seine Gegner absprechen.

Dass Vogt dennoch mithilfe der Ultras aus dem Amt gejagt wurde, dürfte ihm zu denken geben. Allerdings herrscht auch in anderen aktiven Fanszenen, die die ja nicht nur in Stuttgart virulente Auseinandersetzung zwischen den Interessen der Geldgeber und dem Gebot der Partizipation beobachten, Erstaunen über die Prioritätensetzung der VfB-Fanszene. Die entzog nämlich unterschiedslos allen handelnden Personen das Vertrauen, nachdem auf Druck der Investorenseite eine (juristisch nicht bindende) Zusicherung gebrochen worden war, dass der Vereinspräsident gleichzeitig dem Aufsichtsrat der AG vorstehen müsse. Das Ultra-Lager will sich nun offenbar nur noch auf sich selbst verlassen und feierte bei der Mitgliederversammlung erste Erfolge. So votierte eine große Mehrheit für die Einführung eines Wahlausschusses, der künftig über die Kandidaturen für Beirat und Präsidium entscheiden wird. Zwei Ultra-Vertreter erhielten hier die meisten Stimmen.

Einiges deutet darauf hin, dass sich die Leitlinien der Klubpolitik ändern werden

Derweil deutet einiges darauf hin, dass sich auch die Leitlinien der Klubpolitik ändern werden. Auch während der sechsjährigen Amtszeit von Vogt wurde in Stuttgart gutes Geld verdient, in den vergangenen Wochen sollen indes Verträge in nochmals anderen Dimensionen abgeschlossen oder verlängert worden sein. Die beiden Vorstände Thomas Ignatzi (Finanzen) und Rouven Kasper (Marketing) haben unter diesen neuen Vorzeichen ihre Verträge verlängert, auch der (überfällige) Aufstieg von Fabian Wohlgemuth vom Sportdirektor zum Sportvorstand wurde entsprechend honoriert.

Auch Aussagen von Kasper, der zuvor beim FC Bayern als „Präsident Asia“ amtiert und jüngst die Japanreise des VfB organisiert hatte, lassen darauf schließen, dass der VfB künftig wieder größer denken und kommunizieren will. „Wenn man sich als großer Klub sieht oder einer werden möchte“, so Kasper in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung, müsse man sich „in möglichst vielen Bereichen qualitativ schnell weiterentwickeln. Egal ob das Digitalisierung, Internationalisierung, Markenpositionierung, Kaderstruktur oder Kommerzialisierung ist.“

An der Champions League, für die sich der VfB in der vergangenen Saison sensationellerweise qualifiziert hat, haben sie in Stuttgart bereits jetzt Gefallen gefunden. Nach den Weggängen wichtiger Spieler wie Serhou Guirassy, Hiroki Ito oder Waldemar Anton stehen zudem noch einige Millionen parat, die in den Kader investiert werden sollen. Derzeit deutet einiges darauf hin, dass Nationalstürmer Deniz Undav doch noch fest von Brighton & Hove Albion verpflichtet werden kann. Die dann fälligen rund 30 Millionen Euro Ablöse wären jedenfalls schon mal Champions-League-reif.