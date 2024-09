Von Javier Cáceres, Madrid

Der Name Hoeneß hat einen besonderen Klang in Madrid, und das liegt nicht daran, dass sie in Spanien mit deutschen Umlauten ihre Probleme haben. Sondern an Geschichten aus ferner Vergangenheit, die noch immer Respekt hervorrufen, wenn nicht Angst. Am Dienstag war Dieter Hoeneß im Bernabéu-Stadion, und auch wenn die Madridistas es ihn nicht ausdrücklich wissen ließen, so sahen sie im einstigen FC-Bayern-Stürmer die Erklärung für ihre Albträume. Und zwar jener Sorte, denen sie in langen Therapiesitzungen nachgespürt haben, um zu ergründen, woher sie rühren.