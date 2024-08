Der VfB Stuttgart steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines weiteren Stürmers. Laut übereinstimmender Medienberichte vom Dienstag wird El Bilal Touré von Atalanta Bergamo zum Fußball-Bundesligisten wechseln. Demnach habe sich der VfB mit den Italienern zunächst auf eine einjährige Leihe des 22-Jährigen für 2,75 Millionen Euro geeinigt. Sollten gewisse Bedingungen erfüllt werden, soll eine Kaufpflicht in Höhe von 16,5 Millionen Euro greifen. Nach den Verpflichtungen von Ermedin Demirovic, Nick Woltemade und Deniz Undav wäre der Nationalspieler Malis der nächste Angreifer für die Stuttgarter. In der vergangenen Saison kam Touré in 17 Pflichtspielen für Bergamo zum Einsatz, erzielte dabei drei Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Im europäischen Supercup-Finale fehlte er jedoch zuletzt im Kader.