Das gefräßigste Maskottchen der Fußball - Bundesliga braucht jetzt starke Nerven. Es muss sich zusammenreißen, auch wenn’s schwerfällt, da nicht mal mit einem kleinen Schnapper vorzuschmecken. Vermutlich läuft dem Stuttgarter Plüschkrokodil Fritzle ja schon das Wasser im Mund zusammen angesichts dessen, was in Sachen Stadionkulinarik im Ländle von nun an aufgetischt wird: Ausgerechnet die Firma Bürger aus Ditzingen ist neuer Sponsoring-Partner des VfB, „Deutschlands Marktführer im Bereich gekühlter Teigwaren“, wie es in einer Mitteilung heißt. Dass darunter natürlich auch Maultaschen fallen, zählt zur Folklore.

Pikant an dieser Sache ist fürs Fritzle nicht nur das Sortiment an fortan in der Arena verfügbaren Maultaschen – es gibt sie mit Weißwurst, Rind, Spinat, Gemüse, Frischkäse, Freiland-Hähnchen, vegan und sogar glutenfrei (eher nichts fürs Fritzle!). Zudem droht dem VfB-Alligator auch noch Jobkonkurrenz. Denn der neue Catering-Serviceanbieter bringt neben Essbarem auch ein eigenes Maskottchen mit in die Arena: die frohsinnige Riesenmaultasche Erwin, ein gelbes, nasenloses „Herrgottsbscheißerle“ mit rotem Brustring. Heilig’s Blechle, wird sich das arme Cannstadter Kuschelraubtier Fritzle denken und ein paar Krokodilstränen verdrücken.

Zumal zu befürchten steht, dass diese feindliche Übernahme in deutschen Fußballstadien Schule macht. Auch der HSV-Dino Hermann könnte wegrationalisiert werden, wenn künftig Aal-Kai vom Hamburger Fischmarkt unter dem Motto „Freiheit für Aale“ Meeresgetier an den Mann und die Frau bringt. Verkleidet als Räucherfisch könnte er eine völlig neue Duftnote im Volkspark verbreiten. Harte Zeiten auch für den stets braven FC-Bayern-Bär Berni, den ein laufender Stoffklecks eines Schmierkäse-Spezialisten aus Pfaffing in Oberbayern ersetzen könnte: „Bazi“, der orange Südkurven-Obazda. Ungemach droht außerdem dem Schalker Plüschkumpel Erwin. Wenn der Fleischfabrikant Tönnies vom Stuttgarter Modell Wind kriegt, ist für Erwin Schicht im Schacht – als Ersatz steht längst ein leicht angebräunter Grillfleisch-Einheizer namens „Obercharly“ in den Startlöchern. Trübe Zeiten für die Maskottchenbranche.

Es kann aus Sicht von Fritzle und seiner Artverwandten also nur eine Lösung geben: Fressen oder gefressen werden! Wobei an dieser Stelle auch das Schicksal der ein oder anderen Maultasche zu beklagen wäre. Unvergessen ja ein Videoclip von Jamal Musiala aus dem Jahr 2022: Der Kerle, immerhin gebürtiger Stuttgarter, isst sie tatsächlich mit Tomatensoße und Maggi.