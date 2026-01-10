Spiele zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart gehörten in jüngster Zeit regelmäßig zu den attraktivsten Visitenkarten der Bundesliga. Außer Meriten ehrenhalber empfing der VfB aber wenig Lohn für sehenswerten Offensivfußball, bis zu diesem Samstagabend hatten die Stuttgarter seit 2018 kein Punktspiel gegen Bayer gewonnen, nicht daheim am Neckar und schon gar nicht am Rhein. Von Xabi Alonso erhielt Sebastian Hoeneß jedes Mal eine Menge kollegiale Komplimente, aber die Punkte behielt der Spanier selbst. Drei Pokalbegegnungen inbegriffen hatte der VfB seit 15 Partien nicht mehr gegen Bayer gewonnen.
Stuttgarts 4:1 in LeverkusenAn diesem Topspiel nahm nur eine Mannschaft teil
Lesezeit: 3 Min.
Bayer spielt beim 1:4 gegen den VfB wie eine Elf, die sich geistig noch in der Winterpause befindet. Manches wirkt an diesem Abend wie eine Zerstörung der Leverkusener – die Stuttgarter können ihr Glück kaum glauben.
Von Philipp Selldorf, Leverkusen
16. Spieltag der Bundesliga:Heidenheimer Tor des Monats, Hamburger Frust
Stürmer Pieringer trifft beim Spektakel gegen Köln artistisch. Freiburg dreht ein kurioses Spiel gegen Hamburg und in Berlin erlebt Mainz-Trainer Fischer eine nervenaufreibende Rückkehr. Das Wichtigste zum Bundesliga-Spieltag.
Lesen Sie mehr zum Thema