Spiele zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart gehörten in jüngster Zeit regelmäßig zu den attraktivsten Visitenkarten der Bundesliga. Außer Meriten ehrenhalber empfing der VfB aber wenig Lohn für sehenswerten Offensivfußball, bis zu diesem Samstagabend hatten die Stuttgarter seit 2018 kein Punktspiel gegen Bayer gewonnen, nicht daheim am Neckar und schon gar nicht am Rhein. Von Xabi Alonso erhielt Sebastian Hoeneß jedes Mal eine Menge kollegiale Komplimente, aber die Punkte behielt der Spanier selbst. Drei Pokalbegegnungen inbegriffen hatte der VfB seit 15 Partien nicht mehr gegen Bayer gewonnen.