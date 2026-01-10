Zum Hauptinhalt springen

Stuttgarts 4:1 in LeverkusenAn diesem Topspiel nahm nur eine Mannschaft teil

Jamie Leweling vom VfB Stuttgart war einer der besten Spieler an diesem kuriosen Abend in Leverkusen.
Jamie Leweling vom VfB Stuttgart war einer der besten Spieler an diesem kuriosen Abend in Leverkusen. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Bayer spielt beim 1:4 gegen den VfB wie eine Elf, die sich geistig noch in der Winterpause befindet. Manches wirkt an diesem Abend wie eine Zerstörung der Leverkusener – die Stuttgarter können ihr Glück kaum glauben.

Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Spiele zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart gehörten in jüngster Zeit regelmäßig zu den attraktivsten Visitenkarten der Bundesliga. Außer Meriten ehrenhalber empfing der VfB aber wenig Lohn für sehenswerten Offensivfußball, bis zu diesem Samstagabend hatten die Stuttgarter seit 2018 kein Punktspiel gegen Bayer gewonnen, nicht daheim am Neckar und schon gar nicht am Rhein. Von Xabi Alonso erhielt Sebastian Hoeneß jedes Mal eine Menge kollegiale Komplimente, aber die Punkte behielt der Spanier selbst. Drei Pokalbegegnungen inbegriffen hatte der VfB seit 15 Partien nicht mehr gegen Bayer gewonnen.

