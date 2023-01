Ein abenteuerliches Experiment: Der VfB Stuttgart will im Abstiegskampf moderne Werte mit alten Tugenden verbinden - verkörpert durch den neuen Trainer Labbadia und den neuen Sportchef Wohlgemuth. Geht das gut? Und falls ja - was dann?

Von Christof Kneer, Marbella/München

Die Zukunft beginnt manchmal schon um 7.30 Uhr. In dieser Zukunft sieht man Fußballspieler im morgendlichen Halbdunkel vom Parkplatz in die Kabine huschen, wenig später sieht man sie wieder raushuschen, mit Laufschuhen an den Füßen und Kapuzen überm Kopf. Eine Stunde später ist die Zukunft wieder zurück, es gibt ein gemeinsames Frühstück, das in ein gemeinsames Training übergeht, dem ein gemeinsames Mittagessen folgt, worauf sich ein gemeinsames Training anschließt. An so einem Tag hat die Zukunft ziemlich spät Feierabend.

Man muss allerdings sagen, dass es nicht diese Art von Zukunft war, die sie beim VfB Stuttgart kürzlich noch im Sinn hatten. Kürzlich, das war die Ära des Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger, des Sportdirektors Sven Mislintat und des Trainers Pellegrino Matarazzo, unter ihnen sollte der altehrwürdige VfB von 1893 eine todschicke Nummer sein. Überall junge Leute, ein lässiger Umgangston, und das hergestellte Produkt (Fußball) folgte nachhaltigen Standards und stand für das Gute. Kein Herumgebolze, lieber coole Kombinationen von hinten heraus, angezettelt von wilden Talenten, die Mislintat angeblich alle entdeckt hatte. Es war der Versuch, mitten im Turbokapitalismus woke zu sein und den Kapitalismus nebenbei mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Am Ende sollten die besten Talente verkauft werden, um frisches Geld zu generieren (Kapitalismussprache) und neue Talente anzuwerben. Eine Weile ging das gut.

Labbadia lässt die Spieler um 7.30 Uhr laufen und kündigt ein intensives Trainingslager an

Nun ist der VfB Stuttgart also ins Trainingslager nach Marbella aufgebrochen, kein Hitzlsperger war an Bord, kein Matarazzo, nicht mal mehr ein Mislintat. Der VfB ist mit seinem hippen Ansatz auf dem drittletzten Tabellenplatz angekommen, nachdem er sich schon in der vergangenen Saison nur in allerletzter Sekunde auf den viertletzten Platz gerettet hatte. An Bord sitzt nun der Trainer Bruno Labbadia, 56, der vor Weihnachten bereits die Läufe um 7.30 Uhr befohlen hatte - und nun ein ebenso intensives Trainingslager angekündigt hat.

"Wir müssen diese Phase jetzt nutzen, damit wir im April und Mai noch die Reserven haben", sagte Labbadia vor dem Abflug, den er um vier Tage vorverlegen ließ. Am 6. Januar wollten sie eigentlich ins Trainingslager fliegen, so war das mal geplant. Labbadia, in der WM-Pause verpflichtet, hat die Pläne dann gleich umschreiben lassen. Er gilt als Fitnessfanatiker und soll enorm erschrocken sein, als er die Werte der Spieler zu sehen bekam. Nur Bochum und Mönchengladbach hatten in der Hinrunde schwächere Laufdaten als der VfB.

Der VfB ist der schwerste Fall für all die Experten, die nun die Rückrunde tippen wollen. Niemand kann abschätzen, ob das was wird, auch in Stuttgart nicht. Seit der Trennung von Mislintat, den sie für kreativ, aber eben auch für dogmatisch und schwer beratbar gehalten haben, versucht sich der Klub unter Federführung des neuen Klubchefs Alexander Wehrle an einem abenteuerlichen Experiment. Der VfB versucht, Ansätze zu verbinden, die sich vermeintlich ausschließen. Als Mislintats Nachfolger haben sie sich Fabian Wohlgemuth ausgesucht, einen Sportchef aus Paderborn mit tadellosem Leumund, dessen Verpflichtung den Mislintat-nahen Fankreisen signalisieren soll: Keine Sorge, wir bleiben innovativ und modern! Und Trainer ist nun der solide, aber bei den Fans als Retrocoach umstrittene Labbadia, der demonstrativ das Gegenteil vermittelt: Keine Sorge, wir spielen nicht mehr so naiv wie bisher! Wir gehen pragmatisch in den Abstiegskampf!

Lieber soll ein Routinier wie Guilavogui kommen als der nächste 18-jährige Zocker

Die Zukunft soll kurz mal Pause machen, weil die Gegenwart ihr dazwischengekommen ist und ein Abstieg den Klub in die Vergangenheit zurückwerfen würde. So startet nun ein Vintage-VfB in die Rückrunde, ein moderner Klub, vorübergehend auf alt getrimmt. Oder ist das schon wieder ein alter Klub, der nur so tut, als wäre er noch neu?

Labbadia soll die Elf fitter machen als der Vorgänger Matarazzo; Wohlgemuth soll die Elf besser mischen als Mislintat und lieber noch einen Routinier wie den Wolfsburger Joshua Guilavogui, 32, dazunehmen als den nächsten Zocker aus der A-Jugend von Toulouse oder Le Havre. Das ist der Plan. Was aber, wenn er aufgeht? Dann steht der Retter Labbadia für zwei weitere Jahre unter Vertrag, und es wird wieder ganz schön kompliziert mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.