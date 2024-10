Die Vorbereitungen des VfB Stuttgart auf das Champions-League-Spiel bei Juventus Turin begannen in der 74. Minute des Bundesligaspiels beim FC Bayern. Beim Stand von 2:0 für die Münchner leuchteten am Spielfeldrand die Täfelchen mit den Nummern „26“ und „18“ auf, und die dazugehörigen Stuttgarter Deniz Undav und Jamie Leweling trabten vom Rasen. Die schwarzen Täfelchen erfüllten in diesem Fall die Funktion einer weißen Fahne: Die Abberufung der Nationalstürmer glich einer Kapitulationserklärung und dem Eingeständnis, dass der schlechtestmögliche Fall eingetreten war. Undav und Leweling hatten sich müde gelaufen und schlechte Laune wegen einer Niederlage, die am Ende doppelt so hoch ausfallen sollte (0:4).

Aber hätte man Undav und Leweling deshalb draußen lassen und für das Champions-League-Spiel in Turin am Dienstagabend (21 Uhr) schonen sollen? Wer gewinnen will, braucht die beiden, was sofort eine umgekehrte Frage aufwarf: Hätte Trainer Sebastian Hoeneß in München nicht doch den Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt aufbieten sollen statt des niederländischen Rookies Ramon Hendriks, dessen Abwehrseite die Bayern genüsslich zerzausten? Allerdings hat Mittelstädt gerade zwei Länderspiele hinter sich und flitzt seine Flanke im roten Grenzbereich rauf und runter. Jede Entscheidung, auch die seriöseste, hat derzeit das Potenzial zur Fehlentscheidung.

Wer mit abstrakten Fußballbegriffen nichts anfangen kann, dem liefert der VfB Stuttgart gerade frische Bilder. Auf höchst informative Weise machen die Stuttgarter gerade die Bedeutung des Begriffs „Doppelbelastung“ anschaulich, ein beliebter Branchenterminus, der im Grunde sogar eine Untertreibung darstellt. Nicht nur, dass die Körper der Stuttgarter jeden dritten Tag ein anspruchsvolles Spiel zu bewältigen haben, die Köpfe müssen das ebenso. Woran soll einer wie Leweling seine Emotionen richten - auf das Bayern-Spiel oder auf das gegen Juventus oder vielleicht doch lieber auf die Nationalelf, die er gerade als Volkes Liebling verlassen hat sowie als Angehöriger der Hype-Mannschaft aus Stuttgart, die dem Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann sechs Spieler zur Verfügung gestellt hat?

Und Everybody’s Undav, was ist mit ihm? Kann ihm Trainer Hoeneß endlich jene Spielpause gönnen, die ihm aufgrund seiner kurzen Vorbereitung und seines, nun ja, nicht übertrieben athletischen Körpers unbedingt guttun würde – oder muss ein Trainer einen wie Undav halt doch dringend auf dem Feld lassen, denn wer sonst soll am Ende das Füßchen ans Bällchen halten, um ein Törchen zu erzielen?

Es sind viele gemeine Fragen, die den VfB gerade gefangen halten, und es ist dabei nur ein kleiner Trost, dass all das überhaupt keine Überraschung darstellt. Es sei ja „immer einfacher, in der Tabelle Terrain zu erobern, als sich im oberen Bereich zu stabilisieren“, hat Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach dem 0:4 in München gesagt, „jetzt sind wir oft die Verfolgten, und die Gegner haben sich besser auf uns eingestellt.“ Damit ist schon recht präzise jenes Dilemma beschrieben, in das Klubs wie der VfB geraten, wenn sie plötzlich erfolgreicher sind, als sie es eigentlich sein dürften. Eine halbe Saison lang haben die Stuttgarter erst heimlich, dann immer offener auf den Einzug in die heiligen Hallen der Champions League spekuliert und dieses Ziel am Ende dank einer von Rausch kaum zu unterscheidenden Begeisterung und einer geradezu rührenden Mannschaftssolidarität erreicht. Und jetzt soll ein Spiel wie das bei der berühmten Juve aus Turin plötzlich ungelegen kommen, weil es Kraft und Konzentration kostet und von der Liga ablenkt, dem Brot-und-Butter-Geschäft, wie Karl-Heinz Rummenigge sagen würde?

Das allerwichtigste aktuelle Spiel für den VfB? Müsste eigentlich das übernächste sein - gegen Kiel

„Wenn man zum ersten Mal in der Champions League dabei ist, muss man die Dinge erst mal verarbeiten“, sagt Wohlgemuth, „man reist, Spiele und Trainings stecken noch in den Knochen, man hat keine Pause. Das ist ein Lernprozess“. Und mitten in diesem Lernprozess werden Undav und Leweling von den Kritikern in höchste Höhen gelobt, der Franzose Enzo Millot wird vom TV-Rezensenten Dietmar Hamann als bester Bundesligaspieler bezeichnet, der Torwart Alexander Nübel muss den Vergleich mit Manuel Neuer aushalten, der Offensivspieler Chris Führich den ausgebliebenen Angeboten aus Dortmund und München hinterhertrauern.

In den Köpfen der Beteiligten ist gerade zu viel los, in ihren Körpern dagegen ein bisschen zu wenig. Mentale Reizüberflutung bei gleichzeitig einsetzender körperlicher Ermattung: Das ist der Stuttgarter Konflikt.

So wird die Champions League auch zu einem Showroom, in dem das Schicksal der internationalen Overperformer ausgestellt ist. Jede europäische Topliga hat in der vergangenen Saison einen VfB Stuttgart gehabt, in Spanien hat es der Außenseiter FC Girona in die Champions League geschafft, in Italien der FC Bologna, in Frankreich Stade Brest, in England Aston Villa. Die Engländer bilden dank ihres obszön dotierten Fernsehvertrages selbstverständlich wieder eine Ausnahme, aber die anderen Vier stecken gerade in einer nahezu identischen Situation. Stuttgart: Tabellenzehnter in der Liga, sieben Spiele, neun Punkte. Girona: Zwölfter, zehn Spiele, zwölf Punkte. Bologna: Dreizehnter, acht Spiele, neun Punkte. Brest: Elfter, acht Spiele, zehn Punkte. Und natürlich haben die Großklubs den frechen Emporkömmlingen mal kurz auf die Finger geklopft und ihnen demonstrativ die besten Spieler wie Guirassy, Anton, Ito (alle VfB), Garcia, Dowbyk (Girona), Calafiori, Zirkzee (Bologna) und Brassier (Brest) entwendet.

Für all diese Klubs geht es nun darum, ihrem Spektakeljahr ein nachträgliches organisches Wachstum hinterherzuschieben. Das wichtigste Spiel für die mentale und spielerische Stabilität der Stuttgarter dürfte demnach am Wochenende anstehen: zu Hause gegen den Aufsteiger Holstein Kiel, im Linsen-und-Spätzle-Geschäft Bundesliga.