Nach dem Champions-League-Spiel bei Inter Mailand hat Ermedin Demirovic ein kleines, zeitloses Interview gegeben. Man könnte ein gerahmtes Bild von diesem Demirovic-Auftritt machen und es ins VfB-Museum hängen; der Wert und die Bedeutung dieses Bildes stiegen allein dadurch, dass hinter Demirovic die Katakomben des heiligen San-Siro-Stadions zu erkennen wären, das demnächst abgerissen und durch einen Neubau auf dem angrenzenden Parkplatz ersetzt werden soll. So würde dieses Bild allen nachgeborenen Anhängern zeigen, wo ihr VfB Mitte der Zwanzigerjahre unterwegs war, per Audioguide ließe sich noch der Fansong „Stuttgart international“ dazubuchen. Und wer sich nicht nur für den groben Überblick, sondern auch für die Details interessiert, würde auf der ebenfalls erhältlichen „Tonspur Demirovic“ ein paar bezeichnende Sätze finden.

Eine kleine Hörprobe vom Mittwochabend, ausdrücklich unter Auslassung des Gegners: Hatte das Gefühl, man hätte hier was mitnehmen können. War schon ne abgezockte Mannschaft da drüben. Hätte auch auf unsere Seite kippen können. Können erhobenen Hauptes hier rausgehen. Muss der Maßstab sein für die kommenden Wochen.

Stuttgarts 0:2 in Istanbul : Viele Emotionen, kein Glück im Abschluss für den VfB Der VfB Stuttgart liegt bei Galatasaray früh mit 0:2 in Rückstand. Trotz einer verbesserten zweiten Halbzeit kassieren die Schwaben ihre erste Niederlage in der Champions League. ...

Tatsächlich hat der Klub aus Stoccarda einen anständigen Eindruck hinterlassen bei jenem legendären Mailänder Klub, dessen Anhänger auf dem Nachhauseweg durchaus wohlwollend von diesem Gegner aus Deutschland sprachen. Aber es war jene Art von Wohlwollen, die sich nach Treffern von Petar Sucic (Handelfmeter, 57.) und Lautaro Martínez (74.) aus einem selbstverständlich verdienten 2:0-Sieg ergab. Es war dasselbe Wohlwollen, mit dem VfB-Fans über Viking Stavanger sprechen, nachdem der VfB 3:1 gewonnen hat.

Die Anhänger von Inter Mailand musste auf ihrem Nachhauseweg nicht interessieren, dass sie gerade Augenzeugen eines aus Stuttgarter Sicht musterhaften Spiels geworden waren. Bei Galatasaray Istanbul haben die Stuttgarter kürzlich 0:2 verloren. In der vergangenen Saison, damals in der Europa League, setzte es 0:2-Niederlagen bei der AS Rom und beim FC Porto. Und wieder in der Saison davor, damals Champions League, unterlag der VfB 0:2 gegen Atalanta Bergamo und, na gut, 0:1 bei Fenerbahce Istanbul. Diese (nahezu) identischen Ergebnisse kamen sämtlicherweise zustande „gegen ne abgezockte Mannschaft da drüben“, wie der VfB-Stürmer Demirovic das, siehe oben, beschreiben würde.

Die VfB-Stürmer Demirovic, Undav und Pejcinovic haben zusammen etwa 75 Millionen Euro gekostet

Die Geschichte dieses internationalen Stuttgarter Comebacks ist im Grunde eine gute Sportgeschichte, weil sie zweierlei zeigt: Erstens, dass ein sauber gecasteter Kader mit einem sehr guten Trainer auch mal zwei, drei Entwicklungsstufen überspringen und mitten aus dem Abstiegskampf direkt nach Europa reisen darf. Aber auch zweitens: dass es nicht so einfach ist, all die verpassten Jahre durch ein paar hübsche Passkombinationen zu überspielen. In den abgezockten Mannschaften da drüben hat sich über Jahre und Jahrzehnte eine Kultur der Cool- und Cleverness entwickelt, gegen die ein Dribbling von Chris Führich recht rührend aussehen kann. Und auch Demirovics breitschultrige Rempler werden von den international abgezockten Abwehrspielern zumeist mit lässigen Gegenremplern beantwortet.

Wollte man dieses Muster mit einer Szene unterlegen, könnte man sich wieder an Demirovic orientieren, der Inters Treffer zum 2:0 in den richtigen Zusammenhang setzte. Man sei „eigentlich das ganze Spiel wach gewesen“, meinte er, aber in diesem einen Moment habe man „den Abschluss verschlafen“. Im Mailänder Strafraum war Maximilian Mittelstädt in hohem Tempo zu Fall gekommen, ein kleines Sekündchen hing die Frage „War das etwa ein Elfmeter?“ über dem San Siro, aber dieses kleine Sekündchen war für den VfB zu groß. Kurz waren die Stuttgarter abgelenkt in ihrem Zweifel-, Protest- oder Neuorientierungsmodus, und mehr brauchen die abgezockten Mannschaften meist nicht. Über den eingewechselten Federico Dimarco rollte ein zackiger Gegenangriff, den der eingewechselte Martínez noch zackiger abschloss (74.).

Keine schlechte Ersatzbank, übrigens – wobei der Argentinier Martinez aus einer Verletzungspause zurückkehrte und seinem Trainer Cristian Chivu ab sofort wieder eine enorme Denksportaufgabe auferlegt. Lautaro Martínez, Marcus Thuram und der für einen 21-Jährigen bemerkenswert robust ausgebaute Pio Esposito stellen ein exquisites magisches Dreieck dar, wie man in Stuttgart sagen würde. Mit der kleinen Luxuserschwernis, dass man sie wohl kaum so passend in ein und derselben Startelf unterbringt wie einst die Stuttgarter Elber, Bobic und Balakow.

An dieser Stelle wird aus dem Stuttgarter Entwicklungsroman ein kleines Gegenwartsstück, dessen Ende noch ungeschrieben ist. Auch beim VfB verfügen sie ja über drei grenzwertig teure Angreifer. Demirovic, Deniz Undav und Dzenan Pejcinovic haben zusammen etwa 75 Millionen Euro gekostet – mit dem Ergebnis, dass nicht nur bei den Nullzuzweis gegen die abgezockten Gegner gelegentlich die Null vorn steht (wie zuletzt beim torlosen Remis auf Schalke). In dieser Saison, in der eigentlich das nächste Kapitel des Stuttgarter Entwicklungsromans vorgesehen ist, stockt die Handlung, die Protagonisten treten auf der Stelle oder lassen Tendenzen zur Rückentwicklung erkennen.

Es ist keine Schande, den internationalen Haudegenklubs mit einem Dauer-0:2 zu begegnen, aber es ist die klare Erkenntnis der vergangenen Wochen, dass der sonst so angriffslustige VfB wieder mehr Tore benötigt. Die Null da vorn muss gehen, wie Huub Stevens eher nicht sagen würde. In den Mailänder Metros haben ein paar VfB-Anhänger auf ihrem Nachhauseweg immerhin eine kleine Hoffnung besprochen, jedenfalls jene Anhänger, die auch das Youth-League-Duell am Nachmittag beobachtet hatten. Beim 3:0-Sieg der Stuttgarter U19 gegen die von Inter Mailand trafen die hausintern schon vielbesungenen Enis Redzepi und Brayann Kenmoe. Der eine ist 18 Jahre alt, der andere 16.