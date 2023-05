Die Pokal-Niederlage gegen Frankfurt belegt exemplarisch die Probleme des VfB Stuttgart: Die Mannschaft zeigt großes Talent, bleibt aber in Phasen so naiv, dass der Ligaverbleib gefährdet ist. In der Analyse sind sich alle einig - nur in der Schuldfrage nicht.

Kommentar von Felix Haselsteiner

Seine eigenen Gesetze hat der Pokal, aber manchmal gerät in Vergessenheit, dass er auch sein eigenes Licht hat. Im Torschrei-Produkt Bundesligakonferenz am Samstag um 15.30 Uhr kommt die Detailanalyse auf den meisten Sofas zu kurz, weshalb sich ein Pokal-Halbfinale unter Flutlicht hervorragend dafür eignet, um mal genauer hinzuschauen, vor allem bei Vereinen, die der gemeine Fan an den Wochenenden eher in Ausschnitten beobachtet. So wie beim VfB Stuttgart, der beim 2:3 gegen Eintracht Frankfurt dankend die Gelegenheit annahm, in einem 97-minütigem Kurzreferat seine ganze Saison zusammenzufassen.