Man musste schon ein zweites Mal hinschauen, um sicherzugehen, dass es wirklich der Stuttgarter Mittelfeldmann war, der den Ball versehentlich ins Aus gespielt hatte. Bislang stand Stiller ja unter Verdacht, fehlerfrei oder möglicherweise sogar unfehlbar zu sein, doch beim 3:1 am Sonntag in Heidenheim wurde man eines Schlechteren belehrt.

„Beide Mannschaften haben eine hohe Belastung, das hat man auch gesehen. Es gab schon den einen oder anderen Fehlpass“, sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Unter den Strapazen der drei Wettbewerbe „laufen die Dinge nicht immer total rund“, erklärte er, „dann muss man es über die Leidenschaft, über den Biss und über den Willen richten. Und das haben wir getan.“

Das war also die Nachricht dieser 90 Minuten auf der Ostalb: Wenn selbst ein Feinfuß wie Stiller nicht mehr verheimlichen kann, wie schwer die Beine mittlerweile sind und wie selten der Kopf zur Ruhe kommt, dann braucht es mehr von dem, was früher beispielsweise einen gewissen Karlheinz Förster ausgezeichnet hat. Förster war weniger ein Fein- als ein gefürchteter Eisenfuß, aber er stand wie kaum ein anderer für all das, was Wohlgemuth nach dem Spiel in Heidenheim hervorhob: Leidenschaft, Biss, Wille.

„Mental finde ich es noch anstrengender als körperlich“, sagte Stürmer Ermedin Demirovic, „jetzt tut es auch mal gut, dass wir eine Woche haben bis zum nächsten Spiel.“ Jenseits der Länderspielpausen im Oktober und November war das zuletzt Ende September der Fall gewesen. Knapp drei Monate später kommt der VfB zwar auf dem Zahnfleisch daher, bäumt sich aber mit den Förster-Tugenden auf den letzten Metern des Jahres noch mal auf. Und das, obwohl es die Verletztenliste schon seit Wochen nicht mehr zulässt, die Belastung auf mehrere Beine und Köpfe zu verteilen.

Für einen Sieg gegen Heidenheim gibt es für den VfB Stuttgart genauso viele Punkte wie für einen in Turin

Während Heidenheim eine Conference-League-Elf und eine Bundesliga-Elf hat, kann der VfB kaum rotieren – egal, ob ihn der Spielplan auf die Ostalb oder nach Turin führt. Weil die Champions League ein Schaufenster ist, in dem sich jeder Spieler von seiner Premiumseite zeigen will, würde Trainer Sebastian Hoeneß auch gar nicht damit durchkommen, wenn er Demirovic erklären würde, dass er den besten Demirovic vor allem in der Bundesliga braucht, um den Anschluss an die internationalen Plätze zu halten. Und wie sollte er Anthony Rouault oder Enzo Millot vermitteln, dass die Mannschaft für einen Sieg auf der Ostalb übrigens genauso viele Punkte bekommt wie für einen Sieg in Turin?

Das ist der Unterschied zwischen dem VfB und Heidenheim, zwei Klubs, die in der vergangenen Saison hoch geflogen sind und jetzt derart vom Spielplan beansprucht werden, dass sogar Stiller anfängt, Fehlpässe zu spielen: Der VfB hat keine Wahl. Ihm bleibt gar nichts anderes übrig, als es auf allen Partys zu versuchen, zu denen er eingeladen wird. Stuttgart kann keine Prioritäten setzen, wie sie es in Heidenheim gerade tun, um sich in der Bundesliga irgendwie durchzuwurschteln.

Nach dem 1:3 am Donnerstag in Istanbul berief Heidenheims Trainer Frank Schmidt gegen den VfB acht neue Spieler in seine Startformation, Hoeneß hingegen nur einen. Und der, Nick Woltemade, machte nicht nur von sich reden, weil er eine Woche nach seinen beiden Toren beim 3:2 gegen Union Berlin schon wieder ein Bundesligaspiel entschied – sondern auch, weil sich sein Auftritt in einen größeren Kontext setzen ließ.

Woltemade, 22, lieferte sich mit Heidenheims Innenverteidiger Patrick Mainka ein derart aufreibendes Privatduell, dass dem alten Vorstopper Karlheinz Förster das Herz aufgegangen sein muss. Mit seiner körperlichen Spielweise, die er mit einer erstaunlichen fußballerischen Finesse paart, steht Woltemade gerade exemplarisch für den VfB. Die Mannschaft bringt ihre spielerische Klasse ja immer wieder zum Vorschein, versteht es derzeit aber auch, mit Leidenschaft, Biss und Wille wettzumachen, was nicht rund läuft.

„Er ist ein Junge, mit dem es richtig Spaß macht zusammenzuarbeiten, weil er offen und lernwillig ist und Charakter hat. Das ist eine gute Basis für Entwicklung“, sagte Hoeneß in Heidenheim über Woltemade. Wie schon gegen Union war der Zugang aus Bremen der beste Mann auf dem Platz gewesen. Erst bereitete er das 1:0 durch Maximilian Mittelstädt vor, dann hatte er nach Paul Wanners Ausgleichstreffer seine Füße bei Millots 2:1 im Spiel – und in der Schlussphase erzielte er das entscheidende 3:1 per Elfmeter. Später sagte Woltemade: „Es war ein sehr zweikampfbetontes Spiel, das haben wir gut angenommen.“

Als er gefragt wurde, ob die nahende Winterpause für ihn nicht zur falschen Zeit komme, sagte er: „Es läuft gerade sehr gut für mich, aber ich freue mich ehrlicherweise auch auf die Pause.“ Nach dem Jahresabschluss am Samstag gegen den FC St. Pauli steht an ganzen zwei Wochenenden kein Bundesligaspiel an. Danach, klar, folgen vier englische Wochen am Stück.