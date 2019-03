3. März 2019, 17:39 Uhr Bundesliga Stuttgart singt mal wieder

Der VfB Stuttgart kann doch noch gewinnen: Beim 5:1 gegen Hannover glänzen die Schwaben mit erfrischender Offensive.

96 spielt wie ein Absteiger, der Klassenerhalt rückt in die Ferne.

Von Matthias Schmid , Stuttgart

In der Schlussphase stimmten die Zuschauer in der Cannstatter Kurve Lieder an, die man lange nicht gehört hatte in der Stuttgarter Arena. Es hätte niemand verwundert, wenn sich der eine oder andere Fehler eingeschlichen hätte. Aber die Zuschauer waren textsicher, obwohl sie das Liedgut nur noch vom Hörensagen kannten. "Oh, wie ist das schön!", sangen sie, solche Dinge eben, wenn man bedeutende Fußballspiele gewinnt. Und das kam in dieser Spielzeit nicht oft vor. Aber am Sonntag besiegte der VfB Stuttgart mit 5:1 (3:0) Hannover 96 und vergrößerte den Vorsprung gegenüber dem Konkurrenten um den Klassenverbleib auf fünf Punkte.

Um die sportliche Misere der beiden Traditionsklubs besser verstehen zu können, muss man mal zurückblicken auf die Saison 2015/16. Nach dem 24. Spieltag hatte der VfB schon 28 Punkte gesammelt - und ist trotzdem (mit Hannover) abgestiegen, mit 33 Zählern. Im aktuellen Klassement kommen die Stuttgarter - inklusive dem Sieg gegen Hannover - nun auf 19 Punkte.

"Verteidigen allein reicht nicht", hatte VfB-Cheftrainer Markus Weinzierl deshalb vor der Partie als Handlungsauftrag an seine Spieler ausgegeben. Und das Weinzierl diesen Satz nicht einfach so dahingesagt hatte, konnte man schon nach 44 Sekunden erkennen, als Mario Gomez den Außenpfosten traf. Es dauerte nur drei Minuten länger, bisder frühere Nationalstürmer die Glückwünsche seiner Mitspieler entgegennehmen konnte. Nach einem feinen Steilpass von Steven Zuber hatte er plötzlich im Strafraum so viel Platz wie ein einsamer Wanderer auf einer Almwiese. Mit links konnte Gomez den Ball zur Führung abschließen.

Es war kein Spiel für Fußball-Ästheten, es tat den Augen vielmehr weh, wie häufig der Ball hoch und wild durch die Luft flog, aber es stand auch viel auf dem Spiel - und ein gepflegtes Kurzpassspiel verspricht per se keine Punkte. In so einem Abstiegsduell kommt es vor allem darauf an, wer weniger Fehler fabriziert. Die Stuttgarter machten viel weniger als die Gäste aus Hannover, die grotesk verunsichert auftraten und dem VfB beim Toreschießen assistierten. VfB-Verteidiger Ozan Kabak köpfelte in der 16. Minute nach einem Eckball per Aufsetzer das 2:0. Der VfB dominierte das Spiel, obwohl sich die Profis nicht sonderlich verausgaben mussten. Aber Hannover war weit weg von so etwas wie Bundesligaformat. Gomez allein hätte noch vor der Pause zwei weitere Tore schießen können gegen seinen Lieblingsgegner, gegen den er nun schon neunmal in zehn Spielen traf.

Dafür erhöhte Kabak auf 3:0 (45.), weil er wieder per Kopf einen Eckball verwandelte. Der 18-Jährige war in der Winterpause von Galatasaray Istanbul zum VfB gewechselt und spielt so abgeklärt in der Innenverteidigung neben Weltmeister Benjamin Pavard, als würde er seit zehn Jahren nichts anderes tun.

Mit lautstarkem Applaus verabschiedeten die Zuschauer die VfB-Profis in die Kabine. Danach erlebten die Zuschauer ein Rarität - den ersten Torschuss von Hannover durch Genki Haraguchi (51.). Die Gäste waren aber nicht wirklich lebhafter in der zweiten Hälfte, in der nur noch das 1:3 durch Jonathas de Jesus (68.) gelang. Den Endstand zum 5:1 sicherte Zuber mit zwei Toren her (78./81.).