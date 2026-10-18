Ist das nur ein Fehlstart oder schon eine kleine Krise? In Stuttgart lässt sich gerade erkennen, dass gute Arbeit in der Vergangenheit nicht vor Rückfällen in der Gegenwart schützt.

Ermedin Demirovic kommt gegen den HSV frei und freier zum Kopfball. Hätte er die Chancen genutzt, hätte der VfB wohl gewonnen.

Seit Anbeginn des Fußballs existiert eine Denkfigur, gegen die absolut nichts einzuwenden ist. Die Formulierung „Wenn er den gemacht hätte, dann …“ wurde in den unterschiedlichsten Lagen, Ligen und Sprachen schon so oft herangezogen, dass ihr weltweites Gesamtvorkommen von keiner KI zu ermitteln ist. An diesem Wochenende wurde diese Formulierung auffallend häufig mit schwäbischem Akzent verwendet.