Seit Anbeginn des Fußballs existiert eine Denkfigur, gegen die absolut nichts einzuwenden ist. Die Formulierung „Wenn er den gemacht hätte, dann …“ wurde in den unterschiedlichsten Lagen, Ligen und Sprachen schon so oft herangezogen, dass ihr weltweites Gesamtvorkommen von keiner KI zu ermitteln ist. An diesem Wochenende wurde diese Formulierung auffallend häufig mit schwäbischem Akzent verwendet.
MeinungVfB StuttgartEine Spitzenmannschaft zu werden, ist schwer. Eine zu bleiben, noch schwerer
Kommentar von Christof Kneer
Lesezeit: 3 Min.
Ist das nur ein Fehlstart oder schon eine kleine Krise? In Stuttgart lässt sich gerade erkennen, dass gute Arbeit in der Vergangenheit nicht vor Rückfällen in der Gegenwart schützt.
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