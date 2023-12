Von Christof Kneer

Es war natürlich wunderschön, aber es war auch ein bisschen zu viel. Deniz Undav spielte Serhou Guirassy an, der den Ball zu Undav zurücklegte, worauf Undav wieder Guirassy anspielte, der den Ball wieder zu Undav zurücklegte. Der Winkel war jetzt nicht mehr günstig, dennoch entschloss sich Undav zu einem Schuss, der schließlich am Tor vorbeisauste. Neben zahlreichen Abwehrspielern von Werder Bremen stand auch noch Guirassy in der Schussbahn, er versuchte, den Ball noch ins Tor zu lenken, aber er kam nicht mehr ran.