Der argentinische Fußball-Nationalspieler Nicolas Gonzalez wechselt vom Bundesligisten VfB Stuttgart zum italienischen Erstligisten AC Florenz. Der 23 Jahre alte Angreifer unterschrieb dort einen Fünfjahresvertrag. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme bei 23 Millionen Euro liegen. Gonzalez war 2018 für 8,5 Millionen Euro von Argentinos Juniors nach Stuttgart gewechselt und mit 14 Toren in der Saison 2019/20 maßgeblich am Wiederaufstieg des VfB in die Bundesliga beteiligt.