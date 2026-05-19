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Ermedin Demirovic im Interview„Wir haben uns gesagt: Wir zeigen’s euch!“

Lesezeit: 9 Min.

„Wir schießen unsere Tore auch, um es unseren Kritikern zu beweisen“: Ermedin Demirovic (links) und Sturmkollege Deniz Undav verbindet eine ähnliche Biografie.
„Wir schießen unsere Tore auch, um es unseren Kritikern zu beweisen“: Ermedin Demirovic (links) und Sturmkollege Deniz Undav verbindet eine ähnliche Biografie. Tom Weller/dpa

Vor dem Pokalfinale spricht der Stuttgarter Ermedin Demirovic über das Fußballjahr seines Lebens, über den Antrieb, der ihn mit Deniz Undav verbindet – und er erklärt, warum sein Sturmkollege mit zur WM muss.

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