SZ: Herr Demirovic, lassen Sie uns am Anfang mal klären, mit wem wir heute sprechen. Sprechen wir mit der Bulldogge oder mit der Wildsau?
Ermedin Demirovic im Interview„Wir haben uns gesagt: Wir zeigen’s euch!“
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Vor dem Pokalfinale spricht der Stuttgarter Ermedin Demirovic über das Fußballjahr seines Lebens, über den Antrieb, der ihn mit Deniz Undav verbindet – und er erklärt, warum sein Sturmkollege mit zur WM muss.
Interview von Javier Cáceres und Christof Kneer
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