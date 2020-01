Beim VfB haben sie schon viele Trainer von oben gesehen. Von der Stuttgarter Haupttribüne fällt der Blick direkt auf die Trainerbank, das war schon so, als der Klub die Namensrechte seines Stadions noch an den örtlichen Fluss verkauft hatte. Von der Haupttribüne des Neckarstadions sah man früher immer den Trainer Jürgen Sundermann herumturnen, meistens in einem sehr roten Trainingsanzug. Gerade ist Sundermann - offizieller Zweitname: Wundermann - 80 geworden, man sieht ihn immer noch beim VfB, heute hat er meistens sehr grüne oder sehr gelbe Pullis an. In der jüngeren Vergangenheit fiel der Blick aber nicht mehr auf Wundermänner, kaum hatte man sich mal einen da unten eingeprägt, stand meistens schon der nächste da. Man sah Armin Veh an seinem Wärterhäuserl lehnen, man sah die Glatze von Christian Gross leuchten, man sah Thomas Schneider in der Hocke am Spielfeldrand kauern, man sah den zornigen Zorniger, den schimpfenden Stevens, den breitbeinigen Hannes Wolf.

Aber so einen, wie sie ihn jetzt sehen beim VfB, so einen hatten sie noch nie.

Pellegrino Matarazzo, 42, ein italienisch-stämmiger Amerikaner aus dem Nachwuchs von Hoffenheim, ragt von da unten bis fast hinauf zur Haupttribüne, und eine investigative Überprüfung auf der Pressekonferenz hat später ergeben, dass es sich beim neuen Coach des VfB Stuttgart keinesfalls um einen Scheinriesen handelt, der wie der Herr Tur Tur im Kinderbuch von Michael Ende immer kleiner wird, je mehr man sich ihm nähert. Matarazzo bleibt immer 1,98 m groß, außer nachts, wo er laut eigener Einschätzung nur 1,97 m misst.

Es sei "sehr schön, hier zu sein", hat der Riese, den sie Rino nennen, am Ende seines ersten Pflichtspielauftritts gesagt. Das kann man gut verstehen: Das 3:0 (1:0) des VfB gegen den 1. FC Heidenheim war das, was man einen Trainersieg nennt.

Als Matarazzo in der 73. Minute den Linksaußen Borna Sosa einwechselte und dafür den bisherigen Linksaußen Nicolas Gonzalez ins Sturmzentrum schickte, dauerte es drei Minuten, bis Sosas Flanke von links im Sturmzentrum Gonzalez fand, der zum 2:0 einköpfte. Als Matarazzo in der 84. Minute Mario Gomez einwechselte, dauerte es zwei Minuten, bis Gomez das 3:0 schoss. Und das 1:0 hatte Marc-Oliver Kempf erzielt (32.), jener Spieler, den Matarazzo zuvor als Kapitän bestätigt hatte.

Es waren viele, kleine, richtige Entscheidungen, die der Trainer seinem neuen Klub zum Einstand spendierte. Viel wichtiger aber sind die großen Entscheidungen, die sie beim VfB von ihrem neuen Riesen erwarten. Matarazzo soll zwei unterschiedliche Ansätze versöhnen: Er soll schon auch der Theoretiker sein, der nach dem Spiel über "die Auslöser fürs Offensivpressing" und "die Höhenanpassung der Pressinglinien" spricht - vor allem soll er aber viel mehr Pragmatiker sein als Vorgänger Tim Walter, der Ballbesitz so fundamentalistisch verehrte, dass Ballverluste und mögliche Folgen gar nicht erst eingeplant waren. Er rede jetzt mal nur übers Defensivspiel, hat VfB-Torwart Gregor Kobel nach dem Spiel gesagt, "und da haben wir heute praktisch nichts zugelassen. Defensiv war das auf alle Fälle eine Verbesserung, gerade was die Kontersicherung anbetrifft".

Viele Spieler haben Tim Walter gemocht, aber es erleichtert sie jetzt schon, dass der neue Trainer bei aller akademischen Prägung erst mal die klassische Reihenfolge betont. Matarazzo baut die Elf von hinten auf, er achtet wieder auf defensive Sorgfalt und stellt zwei Sechser auf, er macht das Zentrum hinten dicht und nicht vorne, wo sich die VfB-Spieler unter Walter im höchsten Verkehrsaufkommen gerne mal gegenseitig in die Karosserie fuhren.

Es ist im Wortsinn ein Riesen-Experiment, das sie beim VfB da im laufenden Spielbetrieb starten. Der Profitrainer-Neuling Matarazzo soll im Klub des Sportdirektoren-Neulings Sven Mislintat, des Vorstandsvorsitzenden-Neulings Thomas Hitzlsperger und des Präsidenten-Neulings Claus Vogt aufsteigen und gleichzeitig eine Elf mit Perspektive modellieren, und das erste Spiel hat zumindest mal angedeutet, wie das gehen könnte. Der VfB-Kader ist stark genug, um in die erste Liga heimzukehren, dieser Kader braucht einen Trainer, der solide aufstellt, seriös führt und souveräne Entscheidungen trifft. Was der Kader nicht braucht: einen Trainer, der versucht, über Wasser zu gehen.

In der Tabelle hat der VfB die Heidenheimer nun etwas distanziert, wobei nach dem Spiel keiner sagen konnte, ob Henne oder Ei beziehungsweise - auf Schwäbisch - ob Linsen oder Spätzle zuerst da waren. Hat der VfB eher davon profitiert, dass die sonst so aufsässigen Heidenheimer etwas körperspannungsarm aus der Winterpause gekommen waren - oder hat das veränderte, viel direktere Spiel des VfB die Gäste so beeindruckt, dass die ihre Aufsässigkeit vergessen haben? Rino, der Riese, wird wissen, dass ein einziges Spiel noch nicht viel bedeutet, aber eines dürfte dem VfB tatsächlich Mut machen: dass Mario Gomez jetzt wieder Tore schießt, die nicht mal Abseits sind.