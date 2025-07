Der Wechsel von Mittelfeld-Talent Noah Darvich zum VfB Stuttgart ist perfekt. Wie der DFB-Pokalsieger mitteilte, wechselt der U17-Welt- und Europameister vom FC Barcelona zum Fußball -Bundesligisten und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Die Ablösesumme für den 18-Jährigen soll laut Medienberichten knapp unter einer Million Euro liegen. Der offensive Mittelfeldspieler war 2023 von seinem Heimatklub SC Freiburg in die Jugendabteilung des FC Barcelona gewechselt. Bei den Profis des spanischen Meisters konnte er sich aber nicht durchsetzen und spielte für die zweite Mannschaft der Katalanen in der dritten spanischen Liga.

Im Dezember 2023 führte Darvich die deutsche U17-Nationalmannschaft als Kapitän in Indonesien zum WM-Titel, zuvor war er mit der DFB-Auswahl bereits Europameister geworden. Bei der U19-Europameisterschaft in Rumänien war Darvich kürzlich mit dem deutschen Team im Halbfinale ausgeschieden. Nun will er beim VfB den Durchbruch im Profifußball schaffen. Darvich ist nach dem französischen Außenverteidiger Lorenz Assignon der zweite Sommerzugang des VfB.

Zuvor hatten die Schwaben, die mit dem FC Bayern in einen Poker um Stürmer Nick Woltemade geraten sind, bekannt gegeben, dass Finanzvorstand Thomas Ignatzi, 60, sein Amt in der Fußball-AG des Bundesligisten zum 30. Juni nach knapp vier Jahren niedergelegt hat. Er wolle sich neuen Zielen zuwenden. Vereinspräsident Dietmar Allgaier sagte, Ignatzi habe dazu beigetragen, dass „sich der VfB nach schwierigen Jahren nicht nur finanziell wieder stabilisiert hat, sondern in eine Phase des Wachstums und der Weiterentwicklung eintreten konnte“. Über eine Nachfolge wurde zunächst nichts bekannt