Von Christof Kneer

Von diesem Konkurrenzkämpfle hat die Fußballnation nichts mitbekommen. Im Spätsommer duellierten sich die Torhüter Sebastian Hornung, 20, und Florian Schock, 20, es ging darum, wer von den beiden spielt und wer auf der Tribüne sitzt. Zu den interessanten Aspekten dieses Duells gehörte, dass der Sieger auf die Tribüne durfte, der Verlierer hingegen mit einem Platz im Tor vorlieb nehmen musste. Der Sieger dieses Duells würde nämlich die offizielle Nummer drei beim Erstligisten VfB Stuttgart werden und somit neben den etablierten Keepern Florian Müller, 23 , und Fabian Bredlow, 26, zum Profikader gehören; der Verlierer des Duells dürfte zwar spielen, aber halt bei bei der zweiten Mannschaften in der Regionalliga.

Jene wenigen, die von diesem Konkurrenzkämpfle Notiz nahmen, registrierten am Ende eine kleine Überraschung. Florian Schock setzte sich gegen den favorisierten Sebastian Hornung durch, auch - wie zu hören war - wegen eines möglicherweise wettbewerbsverzerrenden Vorteils. Schock ist 1,99 Meter groß, Hornung nur 1,82 Meter.

Es ist gut möglich, dass dieser große junge Mann sich am Wochenende einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen wird. In Stuttgart zählen sie seit Tagen ihre Corona-Fälle durch, am Dienstag waren sie bei fünf angelangt. Abwehrchef Waldemar Anton, Flügelspieler Erik Thommy und Ersatztorwart Fabian Bredlow waren bereits in der vergangenen Woche positiv auf das Virus getestet worden, Rechtsaußen Roberto Massimo fiel bei Testungen der deutschen U21 auf.

Und nun, am Anfang der neuen Woche, kam noch die Nachricht, dass das Virus auch den Stammtorwart Florian Müller angeflogen hat. Wie vorgesehen, bezogen die betroffenen Spieler umgehend Quartier in ihren häuslichen Quarantänen, und beim VfB mussten sie neben ihren üblichen Verletzten und den neuen Corona-Befunden plötzlich auch noch ihre Torhüter durchnummerieren. Müller, die Nummer eins, positiv, Bredlow, die Nummer zwei, positiv, ja, wen haben wir denn jetzt noch? Ergebnis der Recherche: Florian Schock, 1,99 Meter groß.

Die Hygienemaßnahmen haben sie beim VfB einstweilen übers geforderte Maß hinaus verschärft

Wird jetzt also Schock im Tor stehen, wenn der VfB am Samstag um 18.30 Uhr im sogenannten Topspiel bei Borussia Mönchengladbach antritt? Es ist, wie es meistens ist bei diesem Virus: ziemlich kompliziert.

Aus guten Gründen geben die Profiklubs in der Regel keine Auskunft über den Impfstatus ihrer Spieler, auch der VfB Stuttgart tut das nicht, dennoch lassen die Ereignisse der vergangenen Wochen einige Rückschlüsse zu. Der Torwart Müller zählte zum Olympiakader des DFB, was die Vermutung sehr nahelegt, dass er doppelt geimpft ist. Auch bei Bredlow und Massimo kann man von einer Doppelimpfung ausgehen, weil sie im Juli bei einem Testspiel gegen den FC Barcelona zum Einsatz kamen - als Reaktion auf drei positive Fälle im Kader hatte der VfB damals nur geimpfte Spieler nominiert.

Beim VfB werden sie sich nun also über die Regularien beugen und in Absprache mit den örtlichen Gesundheitsbehörden ermitteln, was es im konkreten Fall bedeutet, wenn das Virus bei doppelt Geimpften festgestellt wird. Es könnte die Möglichkeit bestehen, zumindest Massimo und Bredlow pünktlich fürs Gladbach-Spiel freizutesten, bei Müller dürfte die Zeit zu knapp werden. Die Hygienemaßnahmen haben sie beim VfB einstweilen übers geforderte Maß hinaus verschärft, zumindest am Dienstag kam nach letzten Erkenntnissen kein sechster Infizierter hinzu. Florian Schock, 1,99 Meter groß, wäre also - Stand jetzt - einsatzfähig.