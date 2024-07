Anders als bei Vogt hätte Adrion nicht zwingend gehen müssen. Gegen ihn stimmten 70,02 Prozent der anwesenden Mitglieder. Seinen Rückzug kündigte er dennoch an. „Es ist nicht möglich, nach diesem Vertrauensentzug und nach dieser Entscheidung des höchsten Organs in irgendeiner Form weiterzumachen.“ Er selbst habe für sich entschieden, schon bei der Überschreitung der 50-Prozent-Marke seinen Posten niederzulegen. Die organisierte Fanszene hatte sich schon während der zurückliegenden Saison mit Bannern im Stadion gegen Vogt und Adrion ausgesprochen und Abwahlanträge gestellt.

Hintergrund der Querelen ist der vermeintliche Bruch eines jahrelangen Versprechens im Zusammenhang mit der Ausgliederung der Profiabteilung, wonach der Präsident des Vereins auch immer der Vorsitzende des Aufsichtsrates bleiben sollte. Den Chefposten in diesem Kontrollgremium übernahm im März Tanja Gönner. Teile der organisierten Fanszene fühlten sich nach dem Verlust dieses Postens verraten, sie sehen nach dem Einstieg des Sportwagenherstellers Porsche den Einfluss der Mitglieder schwinden. Nachdem die Entscheidung gefallen war, verließen Adrion und Vogt das Podium und die Veranstaltung, die in der Folge deutlich harmonischer verlief.

Es gebe beim VfB „keinen Ausverkauf und auch keinen ultimativen Umbruch“, sagt Wehrle

Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle konnte nach finanziell schwierigen Jahren erstmals wieder einen kleinen Gewinn präsentieren. Das Jahresergebnis der VfB Stuttgart 1893 AG, in die der Profifußball des Vereins ausgelagert ist, habe bei rund 700 000 Euro gelegen, Wehrle sprach von einer „schwarzen Null“. Der „finanzielle Turnaround“ sei geschafft worden. Außerdem stellte der Klubchef nach dem Verlust der Leistungsträger Hiroki Ito (FC Bayern), Serhou Guirassy und Waldemar Anton (beide Borussia Dortmund) noch „zwei bis drei Transfers“ in Aussicht und rief in den Saal: „Darauf könnt ihr euch wirklich freuen!“. Es gebe in Stuttgart „keinen Ausverkauf und auch keinen ultimativen Umbruch“, sagte Wehrle und kündigte an, dass „Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Angelo Stiller nicht nach Barcelona, Leipzig oder sonst wohin“ wechseln. „Sie werden nächste Saison für den VfB in der Champions League den roten Brustring vertreten.“ Ob es auch gelingt, den bislang nur ausgeliehenen Nationalstürmer Deniz Undav fest vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion zu verpflichten, erscheint allerdings zunehmend fraglich.