„Der etwas andere Profi“ ist eine Formulierung, die mit den Jahren ein wenig ihren Charakter verändert hat. Früher wurde diese Zuschreibung für Fußballer verwendet, die aus eigenem Erleben wussten, wie man in einem Buch blättert. Auch trugen diese Profis gerne einen Rucksack, kamen aus Freiburg oder Bremen und mit einem Kleinwagen zum Training. Heute bezeichnet der etwas andere Profi eher Spieler wie Deniz Undav vom VfB Stuttgart, der kürzlich noch einen silbernen Rolls-Royce aufs Klubgelände lenkte.