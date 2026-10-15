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Undav und der VfB StuttgartEs läuft jetzt wieder. Oder?

Lesezeit: 3 Min.

Typisch untypisch: Deniz Undav schießt mit links gar nicht mal so scharf, aber der Ball findet leicht abgefälscht seinen Weg ins Tor von Bratislava zur Stuttgarter Führung.
Typisch untypisch: Deniz Undav schießt mit links gar nicht mal so scharf, aber der Ball findet leicht abgefälscht seinen Weg ins Tor von Bratislava zur Stuttgarter Führung.
Jordy Fourgon/Imago

Beim 3:0 in der Champions League in Bratislava glückt Stuttgarts Kapitän Deniz Undav endlich sein erstes Saisontor. Aber immer noch mischen sich kleinere Störgefühle in die Auftritte des VfB.

Von Christof Kneer

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„Der etwas andere Profi“ ist eine Formulierung, die mit den Jahren ein wenig ihren Charakter verändert hat. Früher wurde diese Zuschreibung für Fußballer verwendet, die aus eigenem Erleben wussten, wie man in einem Buch blättert. Auch trugen diese Profis gerne einen Rucksack, kamen aus Freiburg oder Bremen und mit einem Kleinwagen zum Training. Heute bezeichnet der etwas andere Profi eher Spieler wie Deniz Undav vom VfB Stuttgart, der kürzlich noch einen silbernen Rolls-Royce aufs Klubgelände lenkte.

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Was man in Drochtersen/Assel für die WM lernen kann: Die Karriere von Deniz Undav ist ein Plädoyer für den zweiten Bildungsweg, den der deutsche Fußball viel zu lange ignoriert hat.

Von Christof Kneer

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