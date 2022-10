Bundesliga:Stuttgart befreit sich, nächstes Debakel für Leverkusen

Von Gerald Kleffmann und Jonas Wengert

VfB Stuttgart - VfL Bochum 4:1 (2:1), Tore: 1:0 Silas (3., Foulelfmeter), 2:0 Ahamada (22.), 2:1 Zoller (29.), 3:1 Silas (64.), 4:1 Endo (71.)

Es geht ja bekanntlich immer um die Reaktion - die Reaktion einer Mannschaft auf einen Trainerwechsel. Nach dem 0:1 gegen Union Berlin (dem neunten Saisonspiel ohne Sieg) musste VfB-Coach Pellegrino Matarazzo gehen. Eine feste Nachfolge gibt es noch nicht, interimsweise führt Michael Wimmer Regie bei den Schwaben. Und viel schneller als gegen Bochum kann eine Mannschaft kaum reagieren. Nach zwei Minuten tanzte Stuttgarts Silas durch den VfL-Strafraum, wurde gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter souverän. Mitte der ersten Halbzeit legte der VfB nach. Nachdem die Irrfahrt von Bochums Torwart Manuel Riemann außerhalb des Strafraums nicht direkt bestraft wurde, hielt es die Abwehr nicht für nötig, Silas Ballvortrag in irgendeiner Art zu stören. Der Kongolese spielte zu Ahamada - 2:0.

Doch ganz so einfach wollten die Bochumer ihren Nachbarn im Tabellenkeller dann nicht beschenken. Nach einer scharfen Hereingabe von links antizipierte Zoller den Klärungsversuch von VfB-Torwart Müller, ließ sich mehr oder minder anschießen und verkürzte. Es entwickelte sich ein Duell zweier Mannschaften mit offensiven Ambitionen und defensiver Naivität - nichts für Liebhaber von taktischer Disziplin aber durchaus unterhaltsam. Nach einem Blackout von VfB-Verteidiger Anton vergab Bochum die beste Chance zum Ausgleich und wurde prompt bestraft. Silas traf nach einer Stunde trocken zum 3:1, Endo erzielt in der Folge von viel Unordnung im Strafraum den vierten Stuttgarter Treffer.

Nach dem ersten Dreier am vergangenen Spieltag muss Bochum und Trainer Thomas Letsch einen Rückschlag hinnehmen, die Schwaben holen ihrerseits den ersten Sieg und können ein wenig durchatmen.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 5:1 (1:0), Tore: 1:0 Kamada (45.+5, Foulelfmeter), 1:1 Hincapie (56.), 2:1 Muani (58.), 3:1 Lindström (65.), 4:1 Kamada (72., Foulelfmeter), 5:1 Alario (86.)

Für Leverkusen stand gegen Frankfurt die Euphorie nach der Amtsübernahme von Trainer Xabi Alonso auf dem Spiel. Beim Debüt des Spaniers gab es ein souveränes 4:0 gegen Schalke, unter der Woche in der Champions League ein in der Höhe zwar unverdientes, aber dennoch ernüchterndes 0:3 gegen Porto. Es wurde ein wildes Spiel in Frankfurt. Als alle schon mit einer torlosen ersten Halbzeit rechneten, verlor Bayer-Verteidiger Tapsoba das Eins-gegen-ein gegen Lindström und foulte den Dänen an der Torauslinie - Elfmeter. Hradecky parierte zwar den schwach getretenen Strafstoß von Kolo Muani, allerdings meldete sich wenig später der VAR zu Wort: Der finnische Torwart stand im entscheidenden Moment nicht mehr mit einem Fuß auf der Linie. Kamada versenkte die angeordnete Wiederholung.

Nach der Pause gelang Hincapie der Ausgleich per Flugkopfball, doch die Leverkusener Hoffnung auf ein Comeback hielt nur kurz. Zwei Minuten später brachte Kolo Muani Frankfurt erneut in Führung. In der Folge ging des dahin für Bayer, die Verteidigung fiel teils auseinander. Lindström erzielt mit einem zirkusverdächtigen Lupfer das 3:1. Kurz darauf entschied der VAR erneut zu Ungunsten von Leverkusen: Hincapie hatte im Strafraum gefoult und musste mit Geld-Rot runter. Wie schon gegen Porto musste Bayer einen zweiten Elfmeter hinnehmen, den Kamada versenkte. Fünf Minuten vor Schluss gelang dem eingewechselten Alario sogar noch das 5:1.

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:1), Tore: 0:1 Thuram (13.), 1:1 Gerhardt (43.), 1:2 Thuram (47.), 2:2 Marmoush (69.)

Beim letzten Auswärtsspiel bei Werder Bremen lag Mönchengladbach in der 13. Minute schon mit 0:3 zurück. Ein Horrorstart. Diesmal machte es die Mannschaft besser - und führte durch Marcus Thuram in der 13. Minute mit 1:0. Der Franzose zeigte sich gleich beim ersten guten Eindringen in den Strafraum effektiv. Wolfsburg zeigte sich dafür stabil, Jakub Kaminski gelang fast der Ausgleich aus wenigen Metern (37.), der Pfosten stand nur im Weg. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf dann sein Kollege Yannick Gerhardt nach scharfer Vorlage von Paulo Otavio in die Mitte zum 1:1.

Gladbach nahm das offensichtlich sehr persönlich, die erste Ecke nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit führte zum 2:1 - Thuram zirkelte den Ball per Kopf. Ein schöner Treffer, den Wolfsburgs Omar Marmoush an Grazie noch überbot. Mit links angenommen, gedreht, mit rechts abgezogen, der Ausgleich zum 2:2 war ein technisches Kabinettstückchen. Der Rest der Partie war Arbeit auf beiden Seiten ohne Ertrag. Gladbach wartet damit weiter auf den ersten Auswärtssieg.

Werder Bremen - Mainz 05 0:2 (0:1), Tore: 0:1 Ingvartsen (36.), 0:2 Jae-sung Lee (66.)

Die Bremer drängten, hatten den Ball länger in ihren Reihen, sie waren lange überlegen - aber die Mainzer bewiesen mal wieder, dass sie eine Spezialität beherrschen: Nadelstich-Fußball. Einen einzigen lehrbuchhaften Angriff über die rechte Seite schloss gleich Marcus Ingvartsen mit einem gekonnten Kopfballnicker ins lange linke Eck zur Führung ab. Werder, das steht fest, ist die Wundertütentruppe der Liga. Die Norddeutschen siegen mal dramatisch (in Dortmund), verlieren überraschend (gegen Augsburg), der Unterhaltungswert dieser Mannschaft ist zweifelsfrei jedes Mal hoch.

Würden die Bremer auch in der zweiten Halbzeit ihrem Ruf der Unberechenbarkeit gerecht werden? Ja, absolut. Nur anders, als sie das selbst erhofften. Sie fanden keinen Weg, um ein Tor zu erzielen, müde wirkten sie, unkreativ. Dabei traf in der Bundesliga nur der FC Bayern öfter als die Hanseaten. Und Mainz stach abermals zu, Jae-Sung Lee tauchte wie ein Illusionszauberer auf und verwandelte - nach Vorlage von Anton Stach - mit links aus spitzem linken Winkel. Werders kurzer Höhenflug ist vorbei. Zuletzt gab es ja zwei Siege hintereinander.