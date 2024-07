Der VfB Stuttgart muss die kommende Saison erwartungsgemäß ohne seinen Kapitän und DFB-Nationalspieler Waldemar Anton sowie ohne Torjäger Serhou Guirassy planen. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bestätigte am Donnerstag beim Trainingsauftakt des Überraschungszweiten der vergangenen Bundesligasaison den bevorstehenden Abschied der beiden Leistungsträger. Beide seien zwar noch Spieler des VfB, hätten den Klub aber darüber informiert, „dass sie den Verein verlassen möchten – und das sind die Fakten“, sagte Wohlgemuth.

Innenverteidiger Anton, der zum EM-Kader Deutschlands gehört, und Mittelstürmer Stürmer Guirassy, der mit 28 Toren der herausragende Stuttgarter der abgelaufenen Saison war, sollen beide vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund stehen. Unklar ist weiter die Zukunft des anderen VfB-Topstürmers und Nationalspielers Deniz Undav, der bis zum 30. Juni von Brighton & Hove Albion ausgeliehen war. Man sei „in intensiven Gesprächen“, berichtete Wohlgemuth, „wir werden alles versuchen, aber wir müssen schauen, dass wir unsere wirtschaftlichen Grenzen nicht überschreiten“. Die geforderte Ablöse für Undav soll bei 20 Millionen Euro liegen.

Ein weiterer Schlüsselspieler, der die Stuttgarter verlassen könnte, ist Flügelangreifer Chris Führich, der ebenso wie Undav und Anton zu Julian Nagelsmanns EM-Aufgebot gehört. Dem Vernehmen nach wird zwar eher kein Wechsel Führichs zu Borussia Dortmund oder zum FC Bayern stattfinden, obwohl beide Klubs Interesse gezeigt hatten. Dennoch ist offen, ob sich Führich per Ausstiegsklausel einen neuen Klub sucht. Der bisherige VfB-Verteidiger Hiroki Ito hat zudem bereits einen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben.

Dennoch sehe er „kein Bröckeln“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag. Natürlich gebe es Spieler, „die man gerne noch ein weiteres Jahr hier gehabt hätte. Aber so ist das Geschäft“ ergänzte er entspannt. In einem Umbruch sehe er „per se nichts Negatives. Da liegt immer eine Chance drin“, sagte Hoeneß.