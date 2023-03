Kommentar von Christof Kneer

Als Omar Marmoush am 14. Mai 2022 in der 92. Minute einen Eckball schlug, konnte kurz darauf jeder sehen, was für ein Verein dieser VfB Stuttgart sein kann. Es handelte sich hier offenbar um einen Verein, der sich nicht unterkriegen lässt und dabei so viel Geschichte hat, dass man das Tor des Tages gleich in die Vereinshistorie einordnen konnte.