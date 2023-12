Der ehemalige Bundesliga-Trainer Thomas Schaaf wird ab sofort den Fußball-Regionalligisten VfB Oldenburg beraten. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Zukunft des VfB Oldenburg mit der Unterstützung eines Fachmannes wie Thomas Schaaf gestalten können", wurde der VfB-Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Könner zitiert. Der Klub will vor allem von den Erfahrungen des 62-Jährigen profitieren. Mit Werder Bremen feierte er als Trainer große Erfolge. Schaaf, der seit 2011 für den europäischen Fußballverband Uefa arbeitet, soll für die Norddeutschen weniger im Tagesgeschäft helfen, sondern die "strategische Weiterentwicklung des VfB" in den Blick nehmen. "In den vergangenen Jahren hat sich der VfB positiv entwickelt und wenn ich jetzt einen kleinen Teil dazu beitragen kann, die weitere Entwicklung mitzugestalten, mache ich das gerne", sagte Schaaf.