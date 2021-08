Tage wie diesen sollte man genießen, am besten fünffach: Hamadi Al Ghaddioui (links) und Co. feiern ein weiteres VfB-Tor gegen Fürth.

Der VfB Stuttgart ist durch den 5:1-Sieg der erste Tabellenführer der neuen Saison - der demonstrierte Klassenunterschied taugt als Vorgeschmack auf das, was Aufsteiger Fürth in der Bundesliga noch blühen könnte.

Von Felix Haselsteiner, Stuttgart

In die Mercedes-Benz-Arena war längst wieder Stille eingekehrt, weshalb man die Szenerie nach dem Abpfiff etwas besser umreißen konnte. Die etwas mehr als 18000 Zuschauer in Stuttgart hatten ihre Mannschaft mit tosendem Applaus verabschiedet, das 5:1 zum Bundesliga-Auftakt brachte dem VfB am Samstagabend ja gar den Status als Tabellenführer ein, dementsprechend hatte sich die schwäbische Euphorie ob der Rückkehr ins Stadion noch einmal vervielfacht. Die Stuttgarter Spieler hatten mit ihren Fans vor der Cannstatter Kurve vereint gefeiert, aber die Bedeutung eines Sieges zeigt sich ja oft erst dann, wenn die Heiterkeit ein wenig abfällt - und so konnte man gegen 18 Uhr am Samstagabend zwei Dinge beobachten, die Vorboten der Richtung sein können, in die sich der VfB Stuttgart und Greuther Fürth in dieser Bundesliga-Saison bewegen werden.

Da war auf der einen Seite Pellegrino Matarazzo, Stuttgarts stets recht besonnen redender Trainer, der am Spielfeldrand ein Interview nach dem anderen gab und Sätze sagen konnte wie "Man hat gesehen, dass die Mannschaft als Gruppe funktioniert" oder "Die Leistung kann uns schon eine breite Brust geben". Der Trainer konnte auch die Geschichte von Wataru Endo erzählen, dem neuen Kapitän des VfB, der erst vier Tage vor dem Spiel aus Tokio von den Olympischen Spielen zurückgekehrt war, aber dennoch eine herausragende Leistung zeigte. Endo habe die ganze Mannschaft am Donnerstag zum Sushi-Essen eingeladen, vielleicht war es also der Fisch, der den Stuttgarter Höhenflug einleitete? "Vielleicht hat er besonderen Fisch bestellt", sagte Matarazzo, ein Lächeln auf den Lippen.

VfB-Kapitän Endo rückte quasi direkt nach Olympia in die Startelf - und spielte herausragend

Endos Leistung hatte in der Tat die Frage aufgeworfen, ob der Japaner denn überhaupt keine Erholungspausen braucht: Das gesamte Stuttgarter Spiel lief über den Kapitän, der fast die komplette Vorbereitung wegen Olympia verpasst hatte - nicht einmal seiner Ernennung zum Kapitän hatte er beiwohnen können. Ganz allein trug er das Mittelfeld, schaltete sich in der ersten Halbzeit beim 1:0 auch im gegnerischen Strafraum ein und sicherte in der zweiten Halbzeit den Sturmlauf seiner Teamkollegen ab.

Die zweiten 45 Minuten wurden zu den Flankenfestspielen des Borna Sosa: Der Außenverteidiger bereitete die Treffer zum 3:0, 4:0 und 5:0 vor, zwei davon erzielte Marc Oliver Kempf nach einer Ecke. Das Spiel hätte gut und gerne noch deutlicher ausgehen können, doch Stuttgart ließ aus dem Spiel die besten Chancen liegen - bei der besten verletzte sich der junge Stürmer Mohamed Sankoh auch noch schwer und wird wohl über Monate fehlen.

Die Leistung des VfB war auch deshalb beeindruckend, weil in Sasa Kalajdzic, Silas Katompa Mvumpa und Oriel Mangala drei der wichtigsten Spieler ausfielen - zum 5:1 reichte es dennoch. Ob das ausschließlich an der eigenen Leistung oder aber auch am Gegner lag, wollte Matarazzo nicht kommentieren. Das übernahm sein Gegenüber. "Heute haben wir einen auf den Deckel bekommen", sagte Fürths Trainer Stefan Leitl. Während Stuttgart sich mit Sushi und Jubel beschäftigen konnte, musste Leitl seine Mannschaft für das Verhalten bei Standards kritisieren - und konnte bis auf die ersten 30 Minuten nichts Positives am Spiel erkennen. Eine halbe Stunde hatten die Fürther mithalten können, dann war der Klassenunterschied spürbar gewesen. "Uns war klar, dass wir wenige Momente bekommen in diesem Spiel", sagte Leitl und dachte an einen guten Abschluss von Branimir Hrgota in der ersten Halbzeit: "Diese Momente musst du nutzen auf diesem Niveau, das haben wir leider nicht getan. Insgesamt sicherlich enttäuschend."

"Wir müssen das erst einmal sacken lassen", sagte Fürths Mittelfeldspieler Paul Seguin

Die Fürther mussten sich nach 90 Minuten in der Bundesliga schon die Frage stellen lassen, ob es nicht - wie schon in der Saison 2012/13 - ein 34 Spiele langer Ausflug in eine etwas zu große Fußballwelt sein wird. Mit einem 1:5 in die Saison zu starten, ist jedenfalls ein denkbar schlechter Anfang für einen Verein, dem die Mehrheit schon vor der Saison den Abstieg prognostiziert. "Wir müssen das erst einmal sacken lassen", sagte Mittelfeldspieler Paul Seguin: "Wir sind jetzt in der Bundesliga, da sind es Momente, die entscheiden. Das wird eiskalt bestraft, das ist in der 2. Liga etwas anderes." Das 1:5 in der Nachspielzeit konnte nicht zur Aufheiterung beitragen, Leitl sah seine Mannschaft dennoch nicht demoralisiert: "Ich glaube aber nicht, dass wir einen Knacks abbekommen. Ich sehe den VfB Stuttgart nicht auf Augenhöhe mit uns."

Wer den Fürthern beim Austraben in der Mercedes-Benz-Arena zusah, während der Gegner nach der Feierei längst in der Kabine verschwunden war, konnte allerdings durchaus das Gefühl bekommen, dass die ersten 90 Minuten ein Vorgeschmack auf die schwierige Saison waren, die den Franken bevorsteht. In keinerlei Hinsicht auf der Augenhöhe mit dem Aufsteiger aus dem Vorjahr zu sein ist jedenfalls eine alarmierende Nachricht für Fürth - dafür aber eine umso bessere für den VfB Stuttgart.