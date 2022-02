Von Christof Kneer, Stuttgart/München

Wenn es stimmt, was nach diesem Spiel gesagt wurde, dann arbeiten beim VfB Stuttgart und bei Eintracht Frankfurt einige Hellseher. Frankfurts Spieler Ajdin Hrustic hat später ebenso aus einem Halbzeitgespräch berichtet wie Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo, und aus unterschiedlicher Perspektive ging es dabei um denselben Sachverhalt. Im Frankfurter Trainerstab haben sie ihre Spieler aufgefordert, den Stuttgarter Rückraum anzuvisieren, weil die Schwaben den gerne vernachlässigen würden; auf dieses Versäumnis hatte in der Nebenkabine aber auch der Trainer Matarazzo hingewiesen: Leute, nicht den Rückraum vergessen!

Direkt nach der Pause adressierte der Frankfurter Christopher Lenz dann einen Eckball in genau jene Zone in der Nähe der Stuttgarter Strafraumgrenze, Hrustic nahm die Sendung volley an - und donnerte den Ball ins Tor. Es war das 2:1 für Frankfurt - ein Tor, das präzise bebilderte, warum die tendenziell begabte VfB-Elf gerade dabei ist, den Anschluss zu verlieren. Nach dem 2:3 (1:1) gegen die Eintracht trennen den VfB schon vier Punkte vom rettenden Tabellenplatz.

"So reicht es nicht", sagt der Vorstandschef Thomas Hitzlsperger

Schon in der ersten Hälfte waren die Stuttgarter bei gegnerischen Eckbällen munter unter den Bällen durchgesprungen, eine Untersprungshandlung, die tief in die Psyche dieser Elf blicken lässt. "So reicht es nicht", sagte Vorstandschef Thomas Hitzlsperger später, "wenn wir so weitermachen, bekommen wir massive Probleme." Wenn sie also ein billiges Eckballtor zulassen wie jenes von Ndicka (7.); wenn sie trotz Vorwarnung den Rückraum nicht bewachen wie vor Hrustics 1:2 (47.); oder wenn sie sich ihre tapferen Aufholjagden durch Tore von Anton (42.) oder Kalajdzic (70.) durch fatale Konzentrationsmängel selbst zunichtemachen wie vor Hrustics abgefälschtem Siegtor (77.) - aus dem Rückraum. "Wir haben die Möglichkeiten, um da unten rauszukommen, aber die Spieler müssen es begreifen", sagte Hitzlsperger. Ein Einstellungsproblem? Eher wirkt die junge Elf überfordert - von den Anforderungen des Abstiegskampfes und von sich selbst.

Erstmals seit Saisonbeginn war der VfB nahezu in Bestbesetzung angetreten, aber noch passen die Spieler nicht zu ihren großen Namen. Es dürfte noch etwas dauern, bis Sasa Kalajdzic und Silas Katompa Mvumpa die sind, die sie mal waren - beim VfB müssen sie nun hoffen, dass die beiden sich noch rechtzeitig finden.