VfB-Fans kannten ja fast nur noch das Gefühl, das Stadion nach dem ersten Fünftel einer Spielzeit mit schlotternden Knien zu verlassen, weil der Lieblingsverein mal wieder auf einem Abstiegsplatz stand. Momentan hat er 18 Punkte nach sieben Spielen gesammelt und belegt einen Champions-League-Platz. So ist das, wenn man von sieben Spielen sechs gewonnen hat. Und wenn man einen Spieler wie Serhou Guirassy, der 13 Saisontore beigesteuert hat, in seinen Reihen hat. Drei davon schoss er am Samstag gegen Wolfsburg, den mit Abstand stärksten der bisherigen vier Stuttgarter Heimspielgegner. Die drei davor, Bochum, Freiburg und Darmstadt, hatte der VfB mit insgesamt 13:1 Toren besiegt.

Der Pragmatiker Sebastian Hoeneß verweist auf "18 Punkte für eine sorgenfreie Saison"

Die Gefahr, dass da jemand künftig nicht nur sportlich in andere Sphären entschwebt, sieht Guirassys Trainer trotzdem nicht: "Ich freue mich für Serhou, weil er so ein hochanständiger, normaler Kerl ist, der die Dinge richtig einordnet und bei dem nicht die Gefahr besteht, dass er abhebt", sagte Sebastian Hoeneß, der jetzt "18 Punkte für eine sorgenfreie Saison" gesammelt haben will. Mehr nicht. Hoeneß gab aber zu, dass es bei der Jubelarie nach dem Spiel kurz diesen Zeitpunkt des Staunens gab, der wahrscheinlich auch den Großteil der Fans irgendwann am späten Nachmittag ereilte: "Da war schon so ein Moment, an dem ich mich gefragt habe, was hier eigentlich gerade abgeht."

Auch Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bemühte sich hernach darum, die Partie als das einzuordnen, was sie war: ein Spiel am siebten Spieltag. Was allerdings nicht bedeutet, dass er die sechs VfB-Siege für Zufallsprodukte hält: "Die Ergebnisse und die Spielweise sprechen schon für sich. Wir haben viele Spieler, die in den letzten Wochen besondere Leistungen gezeigt haben." Guirassy natürlich, über den man sich schon freuen würde, wenn er in jedem zweiten Spiel träfe. Bisher trifft er allerdings fast zweimal pro Spiel. Oder Chris Führich, den Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende USA-Reise der Nationalmannschaft nominiert hat, worüber Führich sich "wie ein kleines Kind" (Hoeneß) gefreut habe. Führich legte den zweiten Guirassy-Treffer ebenso elegant wie präzise mit einem No-look-Pass auf, es war seine fünfte Torvorbereitung in dieser jungen Saison. Oder, nicht zu vergessen, Torwart Alexander Nübel, der im ersten Durchgang bis auf den Treffer von Yannick Gerhardt (34.) alles abfing, ablief und parierte, was an Wolfsburger Angriffsbemühungen zu sehen war.

Detailansicht öffnen Sicherer Rückhalt: Stuttgarts Torwart Alexander Nübel hat einen großen Anteil an der neuen Stabilität der VfB-Abwehr. (Foto: Robin Rudel/Sportfoto Rudel/Imago)

Überhaupt hat Nübel großen Anteil daran, dass die in der vergangenen Saison noch so anfällige Stuttgarter Defensive mittlerweile ein Riegel ist. Der 27-jährige Keeper ist auf der Linie stark, überzeugt in der Strafraumbeherrschung und in der Spieleröffnung. All das bewirkt, dass sich die Viererkette, die sich häufig von Unsicherheiten auf der hintersten Linie anstecken ließ, in dieser Saison umfassend stabilisiert hat, das wird im Hype um Guirassy gern vergessen.

Am Samstag waren Wolfsburger im ersten Durchgang das deutlich bessere Team in einer zähen Partie zwischen zwei Mannschaften, die recht gut Fußball spielen können, es aber selten zeigen durften. Fünf Minuten Nachspielzeit gab es in der ersten Hälfte - das Vierfache wäre nötig gewesen, um all die Pausen aufzuwiegen, in der entweder ein Wolfsburger oder ein Stuttgarter Spieler auf dem Boden lag und Behandlung oder Zuspruch brauchte.

Wenn der Ball mal rollte, spielte Wolfsburg cleverer und direkter. Nach dem ersten Guirassy-Treffer, einem Foulelfmeter, änderte sich das dann komplett, und dem prägnanten Fazit der darauffolgenden halben Stunde von Wolfsburgs Trainer Niko Kovac war kaum etwas hinzuzufügen: "In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht. In der zweiten Halbzeit hat es der VfB noch besser gemacht als wir in der ersten. Deshalb haben sie verdient gewonnen."

Anders gesagt: Der Stuttgarter Sieg war nicht ganz so souverän, wie man angesichts des Ergebnisses glauben könnte. Aber zu erwarten, dass ein Team, das in der vergangenen Saison beinahe abgestiegen wäre, plötzlich jedes Spiel über 90 Minuten dominiert, wäre doch ein bisschen viel verlangt.