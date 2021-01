Vorstandschef Thomas Hitzlsperger zieht seine Kandidatur für das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart zurück. Das teilte der frühere Nationalspieler am Sonntagabend in einer Videobotschaft mit. "Ich mache das aus Verantwortung gegenüber unserem Verein und meinen Mitarbeitern", erklärte der 38-Jährige. "Wir brauchen wieder Ruhe im Verein. Mit meiner Entscheidung will ich meinen Teil dazu beitragen." Er wolle auch die Aufklärung in der Datenaffäre vorantreiben: Der Klub soll in der Vergangenheit Mitgliederdaten an Dritte weitergegeben haben. Dem neu gewählten Präsidenten biete er "eine gute Zusammenarbeit an".

Hitzlsperger hatte sich kurz vor dem Jahreswechsel für die nächsten Präsidentschaftswahlen des VfB beworben und Amtsinhaber Claus Vogt scharf kritisiert. Der Machtkampf in der Führungsetage hatte den Verein aus dem Gleichgewicht gebracht. Ob wie geplant am 18. März gewählt wird, ist unklar. Weiterer Bewerber neben Vogt ist der Geschäftsmann Volker Zeh. Der Vereinsbeirat, der für die Auswahl zuständig ist, sucht aber weitere potenzielle Kandidaten.