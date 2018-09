16. September 2018, 17:24 Uhr Vettel in der Formel 1 "Wir waren wieder zu spät!"

Sebastian Vettel verpasst in Singapur die Chance, Punkte auf den WM-Führenden Lewis Hamilton gutzumachen.

Da Hamilton gewinnt und Vettel nur Dritter wird, beträgt der Rückstand des Deutschen in der Gesamtwertung nun sogar 40 Punkte.

Von Anna Dreher

Die Wende in dieser Formel-1-Weltmeisterschaft sollte, nein musste aus Sicht von Sebastian Vettel und Ferrari in Singapur kommen. Auf dieser unberechenbarsten Strecke im Kalender, auf der Vettel mit vier Siegen Rekordhalter ist, war ein Sieg eigentlich Pflicht. Am Ende eines für diesen Grand-Prix ungewöhnlich ruhigen Rennverlaufs aber durfte sich erneut ein anderer freuen und dieser andere war ausgerechnet wieder Vettels Dauerrivale: Lewis Hamilton, der hier nun ebenfalls vier Mal erfolgreich war. "Das war ein hartes Rennen. Das Team hat nie aufgegeben", sagte der Brite nach seinem siebten Saisonsieg, während er erschöpft neben seinem Mercedes kniete und das spektakuläre Feuerwerk den nächtlichen Himmel Singapurs erleuchtete. "Mir kam es vor, als wäre es das längste Rennen meines Lebens gewesen. Was für ein Tag, was für ein Wochenende."

Vettel hingegen musste nach einer verpatzten Reifenstrategie als Drittplatzierter hinter Max Verstappen (Red Bull) eingestehen: "Vor dem Wochenende haben wir gesagt, dass wir uns eigentlich nur selber schlagen können, diesmal hatten wir keine Chance." Geschlagen wurden er und die Scuderia dann vor allem von Hamilton, der auch unter Druck fehlerresistent bleibt - im Gegensatz zum Heppenheimer.

Am Anfang kann Vettel noch Verstappen überholen

Vor dem 15. von 21 Saisonrennen hatte Vettel 30 Punkte Rückstand auf den Führenden im Duell um den fünften WM-Titel gehabt. Nach dem Rennen führt Hamilton die Gesamtwertung nun mit 281 Punkten vor Vettel (241) an. Auf den ersehnten Befreiungsschlag muss Vettel zwei Wochen nach der bitteren Niederlage bei Ferraris Heim-Grand-Prix in Monza also warten. Mutmacher neben seinem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und seinem schnellen Dienstwagen: Zwei Mal konnte der in Singapur WM-Führende bis zum Ende der Saison noch abgefangen werden. Beide Male (2010 und 2012) war es Vettel, dem das gelang. Momentan aber scheint er in Hamilton einen Gegner zu haben, dessen Selbstvertrauen nach diesem Wochenende wieder weiter gewachsen ist. Am Sonntag konnte der seine Führung problemlos halten, seine Verfolger kamen nie nahe genug an ihn heran.

Gleich in der ersten Runde wurden Erinnerungen an das vergangene Jahr wach gerufen, als Sebastian Vettel, Verstappen und Kimi Räikkönen (Ferrari) auf dem Marina Bay Street Circuit kurz nach dem Start kollidierten - und das Rennen für Vettel früh vorbei war. Aber dass der 31-Jährige, der in letzter Zeit oft mit unnötigen Patzern aufgefallen ist, aus seinen Fehlern auch lernen kann, zeigte er in diesem Jahr dort, wo er im vergangenen in den Crash verwickelt war.

"Wir waren wieder zu spät" -Vettel verliert seinen temporären zweiten Platz an Verstappen

Irgendwo, hatte Vettel vor dem Start gesagt, werde sich für ihn sicher die Möglichkeit ergeben, nach vorne zu kommen. Und sie ergab sich in der ersten Kurve. Als Dritter gestartet, war er schnell auf einer Höhe mit Verstappen. Aber statt den Niederländer bei dieser frühen Gelegenheit zu attackieren, wartete Vettel, um das Manöver dann auf der ersten Geraden nachzuholen - unfallfrei, erfolgreich. Er hatte die letzten Sekunden vor der ersten Safety-Car-Phase ideal genutzt: Kurz zuvor waren die beiden Force India von Esteban Ocon und Sergio Perez kollidiert.