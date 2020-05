Immerhin, Sebastian Vettel hat es geahnt. An Zeit hat es ihnen nicht gemangelt. Tage, Wochen, zwei Monate verstrichen. Seit seiner Abreise aus Melbourne, wo die Männer der Formel 1 Mitte März überhastet aus ihren Garagen stürmten und in die Flieger stiegen. Auf der Flucht vor einem Virus, das ein Mitarbeiter von McLaren aus England mit nach Australien geschleppt hatte. Seither saß Vettel daheim, in seinem Bauernhof Neumüli im Kanton Thurgau, idyllisch gelegen zwischen Ellighausen und Hugelshofen. Vettel im Lockdown. Dort hatte er vor allem eins: Zeit. Zeit um nachzudenken. Zeit zu verhandeln mit seinem Arbeitgeber, der Scuderia Ferrari. Darüber, ob er eine Zukunft haben würde im roten Rennwagen, auch nach dieser Saison. Und, falls ja: Wie lange noch?

Es sei ja noch genug Zeit bis zum ersten Rennen, genau so sprach Vettel vor einem Monat, in korrekter Antizipation der Rennabsagen, die folgten. Bis dahin werde er sich mit Ferrari schon auf einen neuen Vertrag einigen. Er klang zuversichtlich, er lachte viel, er argumentierte, er habe in seiner Karriere immer nur Dreijahreskontrakte unterschrieben. Von da an war klar: So einen wollte er wieder! Und Ferrari, die vor Weihnachten mit seinem zehn Jahre jüngeren Teamkollegen Charles Leclerc um fünf Jahre verlängert hatten: Sie wollten sich nicht so lang binden. Die unmissverständliche Botschaft hinter Vettels Angebot lautete: Unterschreibe hier, und du bist die Nummer zwei.

Am Dienstag dann die Nachricht wie Donnerhall: Abbruch der Verhandlungen! Ferrari und Vettel trennen sich nach dieser Saison. Einer Saison, von der noch niemand sagen kann, ob sie jemals eine werden wird. Die Tatsache, dass keine Eile bestand, dass sie noch hätten weiterverhandeln können ehe frühestens Anfang Juli in Spielberg gefahren werden kann, zeigt, wie tief der Graben klafft zwischen Vettel und seinem Teamchef Mattia Binotto.

Mit spitzer Zunge formuliert

Und nun? Stellt sich die Frage, wie viele Rennen ihm überhaupt noch bleiben. Sebastian Vettel, dem viermaligen Weltmeister, 32 Jahre alt, der gerne noch drei Jahre gefahren wäre. Denn selbst wenn der Notfallplan der Formel 1 mit lauter Geisterrennen halbwegs wie geplant über die Bühne gehen sollte: Wie soll Vettel denn noch zusammenarbeiten mit einem Team, das sich entschieden hat, dass nicht ihm, sondern Leclerc die Zukunft gehört?

Vier Mal Weltmeister Sebastian Vettels bisherige Formel-1-Bilanz (Jahr/Team/Wertung): 2007/BMW Sauber, später Toro Rosso/5 Punkte, 14. Platz 2008/Toro Rosso/35 Punkte, 8. Platz 2009/Red Bull/84 Punkte, 2. Platz 2010/Red Bull/256 Punkte, 1. Platz 2011/Red Bull/392 Punkte, 1. Platz 2012/Red Bull/281 Punkte, 1. Platz 2013/Red Bull/97 Punkte, 1. Platz 2014/Red Bull/167 Punkte, 5. Platz 2015/Ferrari /278 Punkte, 3. Platz 2016/Ferrari/212 Punkte, 4. Platz 2017/Ferrari/317 Punkte, 2. Platz 2018/Ferrari/320 Punkte, 2. Platz 2019/Ferrari/240 Punkte, 5. Platz

Die hübsch bebilderte Pressemitteilung, die Vettel und Ferrari anlässlich ihrer Scheidung verschickten, gibt sich jenseits der üblichen Höflichkeitsfloskeln nicht einmal die Mühe vorzutäuschen, hier würde jemand die Trennung bereuen. "Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben", sagt Vettel. Das ist mit spitzer Zunge formuliert. Denn ein Angebot hat ihm sehr wohl vorgelegen, nur keines, das ihm zusagte. Und es sei ja so: "Um die bestmöglichen Ergebnisse in diesem Sport zu erzielen, ist es für alle Beteiligten wichtig, in perfekter Harmonie zu arbeiten." Die sieht auch Binotto nicht mehr gegeben. Er argumentiert, es sei die beste Entscheidung für beide Seiten.

Das vermaledeite Coronavirus, das die Erdbevölkerung plagt, hat bekanntlich noch viele Geheimnisse. Aber eines weiß man mit Gewissheit: Es reißt mit Urgewalt auseinander, was vor der Krise nicht sturmfest vertäut worden ist: Firmen, Fluggesellschaften, überteuerte Unterhaltungsbetriebe wie die Formel 1. Und nun auch das Team Ferrari, in das mit dem Einzug Leclercs im Vorjahr eine Unruhe und Rivalität eingezogen ist, die nie gescheit moderiert worden ist. Das Coronavirus hat Vettels Verhandlungsposition erheblich erschwert: Weil derzeit nicht gefahren werden kann, hat er als Arbeitsnachweis keine theoretisch denkbaren meisterlichen Wettfahrten der Gegenwart, sondern nur die Bilanz des Vorjahres. Und da war Leclerc schneller: Er gewann zwei Rennen und nicht nur eins; sieben Mal parkte er auf der Pole Position, Vettel nur in Kanada und Japan; in der Endabrechnung stand er auf Platz vier, vor Vettel auf Rang fünf.