Nach der Leihe von Juventus bekommt der deutsche Nationalspieler einen Vertrag in Dortmund. Oliver Bierhoff lässt Thomas Müller in Sachen EM ein Hintertürchen offen.

BVB, Can: Der Transfer von Fußball-Nationalspieler Emre Can zu Borussia Dortmund in diesem Sommer nach seiner halbjährigen Leihe von Juventus Turin ist offiziell perfekt. Die beiden Vereine hätten sich auf einen permanenten Transfer geeinigt, teilte Bundesligist Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain am Dienstag mit. Cans Leihe endet im Juni. "Ab dem 1. Juli tritt ein bis zum 30.06.2024 gültiger Kontrakt in Kraft", hieß es vom BVB. Der 26 Jahre alte Profi war Ende Januar von Juventus aus der Serie A zur Borussia gewechselt. Bereits damals war klar, dass Can nach der Ausleihe fest verpflichtet werden sollte. Dem Vernehmen nach soll für die Dortmunder eine Ablöse inklusive Bonuszahlungen in Höhe von 25 Millionen Euro für den Defensiv-Allrounder fällig werden. Can spielte in seiner Karriere auch schon für den FC Bayern, Bayer 04 Leverkusen und den FC Liverpool.

Nationalmannschaft, EM: DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat dem aussortierten 2014er-Weltmeister Thomas Müller ein kleines Hintertürchen für eine EM-Teilnahme offengelassen. "Ich bin mir sicher, dass Jogi nicht nur Thomas Müller sondern alle Spieler, die irgendeine Leistung bringen, noch einmal bewerten wird, und geschaut wird, inwieweit sie die Mannschaft voran bringen. Denn am Ende zählt der Erfolg der Mannschaft", sagte Bierhoff am Dienstag im Dortmunder Fußballmuseum. Bierhoff betonte allerdings auch, dass man "zum jetzigen Zeitpunkt der Meinung" sei, "dass gerade der Zusammenhalt der jungen Spieler, die Entwicklung untereinander enorm wichtig sind und gut funktioniert."

Bundestrainer Joachim Löw hatte Müllers Chancen auf eine Nominierung für die EM (12. Juni bis 12. Juli) zuletzt als "relativ gering" bezeichnet, "wenn die jüngeren Spieler fit sind". Der 100-malige Nationalspieler Müller, der bei Bayern München derzeit stark in Form ist, erklärte danach, dass ihn "die Europameisterschaft überhaupt nicht" interessiere.

DFB, zweite Liga: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten 1. FC Nürnberg wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in zwei Fällen mit einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 32.700 Euro belegt. Bis zu 10.900 Euro davon kann der Verein für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Dies muss dem DFB bis zum 30. September 2020 nachgewiesen werden. Vor und während des Zweitligaspiels gegen den Karlsruher SC am 21. September 2019 hatten Nürnberger Zuschauer mindestens 26 pyrotechnische Gegenstände gezündet. Darüber hinaus brannten FCN-Fans während des Spiels bei Erzgebirge Aue am 18. Oktober 2019 Bengalische Feuer ab.