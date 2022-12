Die Autopsie des bei der Fußball-WM in Katar verstorbenen US-Journalisten Grant Wahl hat ein Aneurysma der aufsteigenden Aorta als Todesursache ergeben. Das gab Wahls Ehefrau Celine Gounder am Mittwoch beim amerikanischen TV-Sender CBS bekannt. Wahl war am vergangenen Freitag während des Viertelfinals zwischen Argentinien und den Niederlanden im Stadion Lusail auf der Pressetribüne zusammengebrochen. Sein Leichnam war am Montag nach New York überführt worden, wo auch die Autopsie erfolgte. Der Fußball-Weltverband Fifa hatte Wahls mit einer besonderen Geste gedacht und beim Spiel zwischen Frankreich und England im Al-Bayt-Stadion Blumen und ein Bild von ihm auf der Pressetribüne aufgestellt. Bei der Weltmeisterschaft in Katar war der US-Journalist im Auftrag von CBS Sports im Einsatz, es war bereits seine achte Endrunde als Berichterstatter bei einem Fußball-Großereignis.