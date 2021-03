Max Verstappen fährt vorneweg in Bahrain - er startet am Sonntag von der Pole.

Red Bull deutet in der ersten Quali des Jahres an, dass man die Mercedes-Dominanz durchbrechen könnte: Max Verstappen schnappt sich die Pole - Mick Schumacher wird Vorletzter und Sebastian Vettel ist wütend.

Von Philipp Schneider, Bahrain

Eine Torte sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Diejenige, um die es an dieser Stelle gehen soll, landete am Samstagabend im Gesicht von David Coulthard. Der ehemalige Rennfahrer weilt ja derzeit wie die gesamte Formel 1 anlässlich des Saisonauftakts in Bahrain; dass er dort auch seinen 50. Geburtstag feierte, war aber nicht der alleinige Anlass, weshalb ihm Max Verstappen die Leckerei mundnah und garantiert nicht Corona-hygienekonform servierte. Verstappen hatte seinen Red Bull kurz zuvor auf die Pole Position geschoben, am Ende einer Qualifikation, die andeutete, dass sich das bisherige Kräfteverhältnis in der Formel 1 gehörig durcheinander geschüttelt haben dürfte.

Mercedes nicht mehr so dominant in der F1?

Es galt ja im Rennzirkus in den vergangenen Jahren ein ungeschriebenes Gesetz. Sollten die Mercedes bei den Testfahrten vor dem Saisonstart merkwürdig schleichen, oder auch sonst irgendwie verhaltensauffällig sein: Bloß nichts daraus ableiten!

Zu oft hatten die Schwarzpfeile, die ja früher mal silbern waren, bei den Proberunden in Barcelona schwach gewirkt. Und immer wieder begannen die Menschen zu träumen, vor allem jene in Maranello bei Ferrari und die Mitarbeiter von Red Bull in Milton Keynes, sie hofften auf eine Wende im Kräfteverhältnis, auf ein Ende der Dominanz von Mercedes. Doch immer wenn dann die Motoren erstmals ernsthaft heulten beim Auftakt im Albert Park in Melbourne, dann blickten sie doch wieder traurig auf das Heck des Serienweltmeisters Lewis Hamilton und manchmal auch auf das von Valtteri Bottas.

Zweifel waren also angebracht, dass es in diesem Jahr anders werden könnte. Wegen der Pandemie gab es nur drei Testtage in Bahrain. An diesen waren die Red Bull zwar klar die schnellsten Flitzer und die Mercedes wirkten instabil. Aber als Hamilton am Ende der Tests gefragt wurde, ob es 2021, wenn er um seinen achten Titel kämpfen möchte, enger zugehen könnte als in den vergangenen Jahren, da sagte er: durchaus, er freue sich, "das bringt mehr Spaß!"

So wie es aussieht, kann er den Spaß jetzt haben: Denn am Samstag, als es erstmals ernst wurde, als alles Täuschen und Tarnen endete und alle Autos mit wenig Benzin im Tank kreisten, da schob sich Verstappen mit einem eindeutig kräftigeren Auto an ihm vorbei. Und zwar locker. Vier Zehntel schneller war er als Hamilton, der schon wieder sehr beseelt über das Leistungsloch plauderte: "Ich habe alles gegeben und das Auto ausgequetscht", sagte er. "Die Jungs in der Fabrik und an der Strecke haben tolle Arbeit geleistet in den letzten Tagen. Aber Max ist im Red Bull so schnell. Leider zu schnell für uns heute." Hinter Hamilton bilden sein Teamkollege Bottas und Charles Leclerc im Ferrari die zweite Startreihe.

Man vergisst das ja oft, weil Max Verstappen, 23, schon so lange dabei ist in der Formel 1 und dabei trotzdem nur ein Jahr älter ist als Mick Schumacher: Diese Pole Position, die er am Samstag auf der Wüsteninsel erkämpfte, ist erst die vierte in seiner Karriere. 57 Mal ist hingegen Sebastian Vettel von ganz vorne in ein Rennen gerollt. Für ihn brachte der Samstag noch deutlich schlechtere Nachrichten als für Hamilton; er wird am Sonntag nur als Drittletzter starten. Vettel hatte Pech.

In einer unübersichtlichen ersten Qualifikationsphase wurde er erst zum Opfer von Mick Schumachers Teamkollegen Nikita Masepin, der sich mit seinem Haas drehte und so Vettels Durchgang sabotierte. Dann noch von Carlos Sainz, dessen Ferrari mit stotterndem Motor ausrollte. "Ich hatte gleich zweimal die gelbe Flagge, da ging dann nichts mehr", sagte Vettel. "Was drin gewesen wäre, ist schwer zu sagen, aber eine Sekunde schneller hätte ich wohl sein können." Damit wäre er im Bereich seines Teamkollegens bei Aston Martin gelandet - in dem von Lance Stroll, der Zehnter wurde. "Natürlich bin ich wütend", sagte Vettel, "aber das Ganze war nicht unser Fehler, und so etwas muss man wegstecken."

Schlechter als Vettel waren erwartungsgemäß nur die zwei Haas: Mick Schumacher und und der acht Zehntel langsamerer Masepin. Wenn am Sonntag (17 Uhr MEZ) in Bahrain die Ampeln ausgehen, dann starten Vettel und Schumacher Seite an Seite ins Rennen. Nur blöderweise von fast ganz hinten.