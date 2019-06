30. Juni 2019, 17:36 Uhr Max Verstappen Start verschlafen, dann spektakulär zum Sieg

Kurz vor Schluss schiebt sich Max Verstappen an Charles Leclerc vorbei - und gewinnt das Formel-1-Rennen von Spielberg.

Das Überholmanöver ist allerdings umstritten und wird von den Rennkommissaren untersucht.

Vettel überholt vier Runden vor Schluss noch Hamilton und wird Vierter.

Von Philipp Schneider, Spielberg

17 Runden vor Ende des Rennens funkte Max Verstappen einen Satz, über den noch zu reden sein wird. "I am losing power", rief er: Sein Rennwagen verliere an Kraft. Die Kamera fing besorgte Gesichter ein am Kommandostand von Red Bull, Teamchef Christian Horner sah aus, als habe er gerade die Nachricht über eine siebenstellige Steuernachzahlung erhalten. Allerdings: So schlimm konnte der Kraftverlust Verstappens nicht gewesen sein. Kurz darauf schob er sich vorbei an Valtteri Bottas. "Haha, yes!" rief Verstappen - und nun machte er Jagd auf Charles Leclerc, den Führenden.

Vier Zehntel pro Runde nahm er dem Ferrari-Piloten ab, der zum zweiten Mal in seiner Karriere ein Formel-1-Rennen auf der Pole Position begonnen hatte. Würde ihn Verstappen noch einholen?

Ausgerechnet Leclerc, der ja beim Rennen in Bahrain ein traumatisches Erlebnis mit einem wahrhaftigen Energieverlust erlebt hatte? Als sein Ferrari in Führung liegend zehn Runden vor Schluss immer langsamer wurde, und Leclerc schließlich durchgereicht wurde auf Platz drei? "Ich war so nah dran, meinen Kindheitstraum, ein Formel-1-Rennen zu gewinnen, wahr werden zu lassen", sagte er: "Aber ich bin sicher, es wird eines Tages passieren."

Nun, die Formel 1 kann grausam sein. Am Sonntag passierte es wieder nicht. Drei Runden vor Schluss fing ihn Verstappen ab. Sie schossen Seite an Seite den Hügel hoch, in Kurve drei presste sich Verstappen innen vorbei. Die Reifen berührten sich. Auf der orangenen Tribüne hüpften Tausende Niederländer in die Höhe, manche winkten tatsächlich mit Käse-Imitationen. Die Rennkommissare kündigten eine Untersuchung an (Ergebnis bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt). Sollten sie das Manöver nicht infrage stellen, wäre es Verstappens sechster Sieg im 90. Rennen. Schon 2018 hatte er in Spielberg gewonnen, diesmal aber tat er es nach einer Wahnsinnsfahrt: auf Platz zwei gestartet, dann nach dem Start weit zurückgefallen. Dritter wurde Valtteri Bottas im Mercedes, Vierter Sebastian Vettel im Ferrari. "Ich werde die Kommissare entscheiden lassen", sagte Leclerc, "er hat mir keinen Platz gelassen, ich musste ausweichen. Es war eine Schande."

Und Vettel, dem die Kommissare zuletzt beim Rennen in Kanada mit einer umstrittenen Entscheidung um den Sieg gebracht hatten, kritisierte nun den Fakt, dass es überhaupt eine Untersuchung gab: "Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Wenn es nicht fair war, war es nicht fair. Aber ich mag es nicht, dass die Entscheidung an jemanden weitergegeben wird, der auf einem Stuhl sitzt. Wir kämpfen nicht um den Kindergartenpokal, sie sollten uns in Ruhe lassen!"

Hamilton, der nur Fünfter wurde, hatte in Österreich erstmals mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Keinen großen, er legte in der Qualifikation doch wieder die zweitschnellste Zeit vor. Ferrari aber, insbesondere dem Pole-Setter Charles Leclerc, kamen die Bedingungen in Spielberg entgegen. Viele schnelle Geraden, wenig Kurven, dazu Temperaturen, bei denen sich Elefanten in der afrikanischen Steppe ins Wasserloch stürzen. Und die Scuderia hatte ihre Frontflügel so modifiziert, dass sie endlich mehr Abtrieb in den Kurven gefunden hatte. Nach acht Mercedes-Siegen in acht Rennen wirkte die frische Landluft in der Steiermark, wo mitunter ein würzig-strenger Geruch von den Kuhweiden rüberweht, auf die ganze Formel 1 nicht nur belebend, sondern fast schon wiederbelebend.

Allein die Tatsache, dass die Autos von drei unterschiedlichen Teams die ersten drei Startplätze belegten, sei ja wohl "cool", fand Hamilton. Noch cooler, weil mehr Spannung versprechend, fanden viele Beobachter, dass Hamiltons Auto nicht einmal dazugehörte zu den ersten drei Autos. Nach der Qualifikation war er auf Position vier strafversetzt worden war, weil er Kimi Räikkönen auf einer seiner Runden blockiert hatte. Noch ärgerlicher war die Zeitenjagd für Vettel ausgegangen. Im entscheidenden Teil der Qualifikation hatten seine Mechaniker den Ferrari nicht einmal fahrtüchtig bekommen. Es gab Probleme mit der Pneumatik. Nur weil auch Kevin Magnussen noch strafversetzt wurde, durfte Vettel zumindest als Neunter losrollen.

"Es fühlt sich an, als sei es das heißeste Rennen meiner Karriere"

Anders als Mercedes und Red Bull starteten die Ferraris auf den weichen Soft-Reifen, nicht auf den härteren Medium-Mischungen. Die Frage war: Wie lange würden sie halten bei Asphalttemperaturen jenseits der 50 Grad Celsius? "Es fühlt sich an, als sei es das heißeste Rennen meiner Karriere", funkte Hamilton. Dann gingen die Ampeln aus. Und Verstappen kam nicht in die Gänge.

Durchgereicht wurde der Niederländer von Position zwei auf sieben. Leclerc behauptete seine Führung, Hamilton kam nicht vorbei an Bottas, fuhr aber wegen Verstappens Malheur gleich vor auf Position drei. Kimi Räikkönen im Alfa Romeo war nun Vierter, er hatte Lando Norris im McLaren überholt. Und dahinter rollte Vettel - nach einer Runde lag er schon auf Rang sechs. Aber nicht lang. Vettel griff an in der vierten Runde, er überholte Norris. In der siebten Runde war er vorbei an Räikkönen und Vierter. In Vettels Windschatten pflügte auch Verstappen durchs Feld. Nach zehn Runden führte Leclerc vor Bottas, Hamilton, Vettel und Verstappen.

Die Ferraris liefen rund, vorne hatte sich Leclerc bis auf 3,7 Sekunden abgesetzt, als ihn der Kommandostand informierte, auf "Plan A" zu wechseln. Nach 22 Runden hielten Bottas und Vettel gleichzeitig an ihren Boxen. Blöderweise hatte der Ferrari-Schrauber vorne links keinen Reifen zur Hand. Vettel parkte schon vor der Garage, als der Mann mit dem Pneu endlich angerannt kam, in so großer Eile, dass er fast vor das Auto von Bottas geriet, der schon abgefertigt war. Vettels Stopp dauerte 6,1 Sekunden, der von Bottas 3,5. Eine Runde später kam Leclerc, und siehe da, alle Reifen waren plötzlich griffbereit bei der Scuderia. Seine Rast dauerte nur 2,6 Sekunden. Angeblich hatten die Mechaniker bei Ferrari Schwierigkeiten mit dem Funk.

Eine andere Strategie verfolgte Mercedes mit Hamilton. Seine Reifen fühlten sich gut an, funkte er. Also blieb er länger auf der Strecke. Ehe er in Runde 31 an die Box kam, büßte er pro Umdrehung viel Zeit ein. Und als er dann hielt, bekam er noch einen neuen Frontflügel verpasst, weil er den Verlust von Abtrieb beklagt hatte. Dies alles kostete Hamilton so viel Zeit, dass er sich als Fünfter hinter Verstappen einsortierte. Vettel war nun Dritter. Aber er hatte sich seine Reifen elf Runden vor dem Niederländer aufziehen lassen. "Du hast einen kleinen Vorteil", funkte der Kommandostand von Red Bull: "Und du hast in Kurve eins einen signifikanten Geschwindigkeitsvorteil, nutze ihn!" Er nutzte ihn in Runde 50. Auf seinen frischeren Reifen rollte Verstappen mühelos an Vettel vorbei. Platz drei war weg. Sofort bog Vettel ein weiteres Mal ab an die Box - er ließ sich die schnellsten Soft-Reifen aufziehen. Und auf diesen überholte er vier Runden vor Schluss noch Hamilton.