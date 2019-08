3. August 2019, 12:24 Uhr Formel 1 Er kann im Regen fliegen

In Hockenheim gewinnt Max Verstappen eindrucksvoll, in dem er sich den Regen Untertan macht.

Er ist dabei, das Image als "Mad Max" hinter sich zu lassen.

Manche glauben sogar, da gehe noch was im Titelrennen für den Niederländer.

Von Philipp Schneider

Morgens um sieben, wenn auch Rennfahrer manchmal schlafen, klingelt das Telefon. Nicht um sechs, nicht um halb acht. Immer um sieben. Es gibt drei Kronzeugen, und sie nennen übereinstimmend dieselbe Uhrzeit für die Ruhestörungen, also darf der Geschichte eine gewisse Glaubwürdigkeit zugesprochen werden. Wer abhebt um sieben Uhr, wird meist nicht glücklich. Er hört die schneidende Stimme eines promovierten Rechtswissenschaftlers, der zum Leidwesen der Rennfahrer selbst mal Rennfahrer war. Neun Rennen lang. Der Anrufer fuhr in der Formel 1 bis zu jenem Julitag 1972, als beim Großen Preis von Frankreich der March von Ronnie Peterson einen Stein aufwirbelte, sein Visier durchschlug und ihm das linke Auge nahm. Der Anrufer erhielt eine Augenprothese, seine Karriere war vorbei. Was von ihr blieb, das war eine unromantische Einstellung zum Leben und dem Schicksal, das die Laufbahn eines Rennfahrers in einem Wimpernschlag umstürzen kann. Seither besitzt Helmut Marko ein sehr gutes Gefühl dafür, wer das nötige Talent besitzt, eine Karriere zu erleben, die ihm selbst verwehrt geblieben ist.

Einmal, erzählt Daniil Kwjat, da habe sein Telefon nach einem Regentest geklingelt, in dem er drei oder vier Sekunden zu langsam war. "Er hat er mich um sieben Uhr morgens angerufen und gesagt: ,Du bist nutzlos im Regen.' Dann hat er aufgelegt." Neben ihm sitzt Max Verstappen, grinst, schaut zu Kwjat: "Du machst ihn ganz gut nach!" Klar, sagt Kwjat, er höre Marko ja ständig. "Du gehst immer noch ran um sieben?", fragt Verstappen. Er selbst lasse sein Handy sicherheitshalber ausgeschaltet bis um neun. "Well", sagt Kwjat. "Du fährst ja auch so gut, dass du jeden Tag bis Mittag schlafen kannst."

Er macht sich den Regen zum Untertan

Helmut Marko, der sogenannte Motorsportberater von Dietrich Mateschitz, dem Energiegetränke-Milliardär aus Österreich, ist der Chef von Verstappen und Kwjat. Marko war auch mal der Chef von Sebastian Vettel. In dessen Zeit bei Toro Rosso und später bei Red Bull, als er zu vier Weltmeistertiteln rauschte. Marko rufe ihn noch immer regelmäßig an, aber nicht mehr so früh, hat Vettel am Sonntag erzählt. Als nach dem Rennen am Hockenheimring drei Fahrer auf dem Podium versammelt waren, die allesamt von Marko entdeckt und gefördert wurden. Vettel fährt längst für Ferrari, Verstappen sitzt im Red Bull, Kwjat nach einem unbefriedigenden Ausflug in den Red Bull wieder im Toro Rosso, dem Ausbildungsrennstall von Mateschitz. Zusammengeführt auf dem Podium hatte sie der Zufall, das Können - und der Regen.

Ach, der Regen. Der Regen kann im Motorsport Menschen und Material auf die unterschiedlichsten Weisen nach vorne spülen. Auch Kwjat war am Sonntag ein großes Rennen gefahren in Hockenheim. Aber er hatte auch stark von einer Safety Car Phase gegen Rennende profitiert, der Regen hatte Kwjat geholfen. Max Verstappen lässt sich nicht helfen, er macht sich den Regen zum Untertan.

Wie schon nach seiner großen Fahrt durch die Pfützen von São Paulo 2016, als die Welt erstmals Notiz nahm von seiner außergewöhnlichen Begabung, gewann der Niederländer in Hockenheim auch das nächste große Regenrennen der Formel 1.