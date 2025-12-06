Max Verstappen hat sich im letzten Qualifying des Jahres die Pole Position gesichert und damit im hochspannenden Titelkampf der Formel 1 eine Botschaft an die Konkurrenz geschickt. Der Weltmeister setzte sich am Samstag in Abu Dhabi vor seinen WM-Konkurrenten Lando Norris und Oscar Piastri durch. Damit geht der viermalige Champion aus optimaler Ausgangslage in den abschließenden Grand Prix am Sonntag (14 Uhr/Sky).

„Ich bin unglaublich glücklich, auf dem ersten Platz zu stehen. Es ist das Einzige, was wir tun können“, sagte Verstappen. „Es ist hart, Max hat einen super Job gemacht“, haderte Norris: „Im Moment bin ich enttäuscht.“ Im letzten Abschnitt des Qualifyings überragte Verstappen mit gleich zwei starken Runden und sicherte sich seine achte Pole des Jahres. Dennoch liegt Norris als Zweiter weiter auf Kurs WM-Titel. Der Brite hat vor dem Rennen zwölf Punkte Vorsprung auf Verstappen, Piastri 16 Zähler Rückstand auf Norris.

Aus eigener Kraft kann am Sonntag nur Norris den Titel holen, dem Engländer reicht für seinen ersten Triumph ein Platz auf dem Podest. Verstappen und Piastri dagegen benötigen möglichst einen Sieg und zudem schwache Ergebnisse der Konkurrenz.Rekordweltmeister Lewis Hamilton erlebte derweil wieder einen bitteren Dämpfer. Der Ferrari-Pilot schied als 16. erneut im ersten Abschnitt des Qualifyings aus. Auch Nico Hülkenberg (Emmerich/Sauber) enttäuschte bei der Zeitenjagd. Während sein brasilianischer Teamkollege Gabriel Bortoleto von einem starken siebten Platz ins Rennen gehen wird, kam der Deutsche nicht über den 18. Rang hinaus.