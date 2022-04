Von SID, Monte Carlo

Novak Djokovic ist bei seinem Comeback nach anderthalb Monaten Zwangspause früh gescheitert. Der 34-jährige Weltranglistenerste musste sich nach einem Auftaktfreilos in der zweiten Runde des Masters-Turniers in seiner Wahlheimat Monte Carlo Alejandro Davidovich Fokina mit 3:6, 7:6 (5), 1:6 geschlagen geben. Nach 2:55 Stunden verwandelte der Spanier seinen zweiten Matchball zum ersten Sieg gegen den Favoriten. Djokovic hatte zuvor aufgrund seiner Impfskepsis aussetzen müssen. Bei den Australian Open und den Mastersturnieren in Indian Wells und Miami durfte er nicht an den Start gehen.

Entsprechend "sehnsüchtig" hatte er dem Moment seiner Rückkehr und seinem erst zweiten Turnier der Saison entgegengefiebert. Er habe den Wettkampf vermisst, sagte Djokovic, Monte Carlo sei "der beste Ort, an dem ich wieder starten kann". Der zweimalige Turniersieger rechnete aber auch damit, nicht sofort auf seinem Topniveau zu sein. Trotz seines Scheiterns in Monte Carlo wird Djokovic seine Führung in der Weltrangliste nicht verlieren. Die Nr. 2, Daniil Medwedew, muss derzeit wegen eines Leistenbruchs pausieren. Ob der Russe bis zu den French Open (Ende Mai) fit wird, ist zumindest fraglich. Auch Rafael Nadal (Rippe) fällt derzeit aus.