Bundestrainer Julian Nagelsmann beklagt vor den beiden Nations-League-Spielen der Nationalmannschaft in Bosnien-Herzegowina (Freitag) und gegen die Niederlande (Montag) einen weiteren Ausfall: Auch Benjamin Henrichs von RB Leipzig muss wegen Rückenbeschwerden passen und hat das Teamquartier in Herzogenaurach am Mittwochmorgen verlassen. Der 27-Jährige wäre als Ersatzmann für Joshua Kimmich auf der rechten Verteidigerposition eingeplant gewesen.