Von Celine Chorus

Sie streckt sich nach dem Ball, landet dabei unglücklich auf dem Knie und geht mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Es läuft gerade die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Vivianne Miedema erst behandelt und dann unter Tränen ausgewechselt werden muss. Ihre Mitspielerin Beth Mead, die sich im November ebenfalls am Knie verletzt hatte, begleitet sie auf Krücken in die Kabine. Nach einigen Tagen folgt die Diagnose: Kreuzbandriss. Ihrer Mannschaft kann Miedema damit in dieser Saison nicht mehr helfen.

Sie ist ein weiterer Name auf der langen Liste von Spielerinnen, die sich in dieser Saison einen Kreuzbandriss zugezogen haben. Und das Problem beschränkt sich keineswegs nur auf die englische Women's Super League: Catarina Macário fehlt Olympique Lyon seit Juni aus demselben Grund. Einen Tag vor Beginn der Frauen-EM im Sommer verletzte sich auch die "Weltfußballerin des Jahres" Alexia Putellas, gefolgt von der französischen Stürmerin Marie-Antoinette Katoto. Damit laborieren aktuell fünf der 20 besten Spielerinnen bei der vergangenen Ballon-d'Or-Verleihung an einem Kreuzbandriss.

Noch immer befasst sich die Mehrheit der sport- und bewegungswissenschaftlichen Forschung mit männlichen Körpern

Man könnte dies für eine zufällige Häufung halten. Fußball gehört mit schnellen Richtungswechseln und vielen Sprüngen zu den Sportarten, die für Kreuzbandrisse bekannt sind. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass Frauen ein erhöhtes Risiko haben, sich diese Verletzung zuzuziehen. Fußballerinnen sind drei- bis viermal anfälliger für Kreuzbandrisse als ihre männlichen Kollegen, sagt Ingo Tusk, Facharzt für Orthopädie, der SZ. Woher kommen also die vielen Kreuzbandrisse bei Frauen? Und was kann getan werden, um die Zahl von schweren Knieverletzungen zu vermeiden?

Gerade erst hat die Fifa mit der Klub-WM einen neuen Wettbewerb im Frauenfußball angekündigt. Im Herbst 2023 startet zudem die von der Uefa beschlossene Nations League. Und die Spielerinnen haben ohnehin schon kaum Pausen: Bis 2025 stehen jedes Jahr Welt- und Europameisterschaften oder Olympische Spiele auf dem Programm. Der volle Spielplan und die dadurch verkürzten Regenerationszeiten begünstigen schwere Verletzungen. Die Probleme reichen jedoch tiefer als die gestiegene Belastung.

Noch immer befasst sich die Mehrheit der sport- und bewegungswissenschaftlichen Forschung mit männlichen Körpern. Dabei gibt es verschiedene Faktoren, in denen sich Frauen von Männern unterscheiden - und dadurch auch ein anderes Verletzungsrisiko haben. Am häufigsten betroffen sind im Fußball die Oberschenkelmuskulatur, die Knie und die Sprunggelenke. Während Frauen ähnlich oft mit Muskelverletzungen zu tun haben wie Männer, sind sie jedoch anfälliger für Kreuzbandverletzungen, erläutert Ingo Tusk von den Frankfurter Rotkreuzkliniken, der auch lange als Mannschaftsarzt der Frauenfußball-Nationalmannschaft gearbeitet hat.

Als möglicher Grund wird das breitere Becken von Frauen und die damit verbundene X-Bein-Stellung angenommen. Das Knie wird dadurch anders belastet und läuft eher Gefahr, nach innen einzuknicken. Zu einem Kreuzbandriss kommt es, wenn der Schwerpunkt des Körpers gleichzeitig hinter den Knien liegt und die Beine ungleichmäßig belastet werden. Beobachtungen beim Sprung haben zudem ergeben, dass Fußballerinnen anders landen als ihre männlichen Kollegen. Während Männer eher in die Kniebeuge gehen, springen Frauen häufiger in Rücklage, und das erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Kreuzbandrisses.

Immer mehr Vereine unterstützen ihre Spielerinnen beim Tracking ihres Zyklus'

Auch Unterschiede im Skelett können eine größere Verletzungsanfälligkeit bewirken. So ist die Notch, also der Tunnel, in dem das vordere und hintere Kreuzband verlaufen, bei Frauen anatomisch enger. Dadurch ist im weiblichen Knie weniger Platz, die Kreuzbänder sind schmaler - und das erhöht zusätzlich das Risiko für Verletzungen, erklärt Tusk. Zudem wird vermutet, dass eine größere Neigung zwischen Ober- und Unterschenkelknochen mehr Stress auf das Kniegelenk bringt und somit zu einer erhöhten Belastung des vorderen Kreuzbandes führen kann.

Hormone und der weibliche Zyklus scheinen ebenfalls eine Rolle zu spielen. Eine 2021 veröffentlichte Studie hat ergeben, dass in der Follikelphase ein fast doppelt so hohes Risiko für Muskel- und Sehnenverletzungen besteht als in der Lutealphase. Kurz vor dem Eisprung sind Frauen also deutlich anfälliger für Kreuzbandrisse als in der Phase vor der Menstruation. Immer mehr Vereine unterstützen ihre Spielerinnen deshalb beim Tracking ihres Zyklus'. Durch die Auswertung dieser Daten können die Trainingsintensität, Ernährungs- und Schlafpläne an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden - und somit auch bei der Prävention von Kreuzbandverletzungen helfen.

Neben der Summe all dieser anatomischen und biologischen Faktoren gibt es aber noch einen weiteren Grund für das erhöhte Verletzungsrisiko: Noch immer sind viele Strukturen im Frauenfußball unterfinanziert, und nicht jede Spielerin genießt professionelle Trainingsbedingungen. So hat eine Anfang 2022 erschienene Studie gezeigt, dass es zwischen Männer- und Frauenfußballmannschaften wesentliche Unterschiede im Kraft- und Konditionstraining gibt. Dass Fußballerinnen während der Saison weniger wöchentliche Einheiten haben als ihre männlichen Kollegen, kann sich demnach nachteilig auf die körperliche Entwicklung und das Verletzungsrisiko auswirken.

Daher fordert Aoife Mannion, Spielerin von Manchester United, sich zunächst auf die Bereiche zu konzentrieren, von denen man weiß, dass sie einen Unterschied machen. "Wir sollten gute, erfahrene Sport- und Bewegungswissenschaftler in die Vereine holen", sagte sie zuletzt bei The Athletic: "Wir müssen dafür sorgen, dass wir die nötigen Ressourcen und gute Physiotherapeuten haben. Von dort können wir dann damit beginnen, all die verschiedenen Faktoren zu untersuchen, die das Kreuzband beeinflussen können."

Bei Profis brauchen die Kreuzbänder neun bis zwölf Monate, bis sie vollständig geheilt sind

Was kann jedoch konkret getan werden, um Frauen vor Knieverletzungen zu schützen? "Mit alleiniger Verbesserung der Muskulatur kann man einen Kreuzbandriss nicht vermeiden, weil die Verletzung viel schneller erfolgt, als die Muskeln Zeit haben, das Kreuzband zu schützen", erklärt Tusk. Stattdessen werden propriozeptives Training sowie Koordinations- und Sprungtraining empfohlen. Zudem kann durch sogenannte Drop Jumps festgestellt werden, ob eine Spielerin zur X-Bein-Stellung neigt und dadurch besonders gefährdet ist. Dazu springt sie von einem Kasten, landet und springt mit maximaler Kraft in die Höhe. Sind die Knie bei der Landung nach innen geneigt, sollte gezielt an einer Änderung dieses Bewegungsmusters gearbeitet werden.

Und auch, wenn es schmerzt, auf der Tribüne sitzen zu müssen: Eine zu frühe Rückkehr sollten Spielerinnen unbedingt vermeiden. Nach Tusk haben unter 20-Jährige ein Risiko von 20 Prozent, sich im ersten Jahr nach der Verletzung noch mal das Kreuzband zu reißen. "Daher sollte man gerade jungen Mädchen, die sich am Kreuzband verletzt haben, aus ärztlicher Sicht erklären, dass es sinnvoll ist, im Knie vollständig stabil zu sein, bevor sie auf den Platz zurückkehren." Bei Profis brauchen die Kreuzbänder neun bis zwölf Monate, bis sie vollständig geheilt sind - für die niederländische Nationalspielerin Vivianne Miedema ist der Traum von der Fußball-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) damit geplatzt.