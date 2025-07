Ein Wadenbeinbruch nah am Knöchel zieht das gesamte Gelenk und die Stabilität in Mitleidenschaft – deshalb erwartet Jamal Musiala eine lange Zwangspause.

Von Werner Bartens

Es war ein durch und durch garstiges Wochenende für den FC Bayern München. Erst verletzt sich Giulia Gwinn am Knie, wobei sich kurze Zeit später herausstellte, dass sich die Kapitänin der Nationalmannschaft „nur“ das Innenband lädiert und glücklicherweise keinen Kreuzbandriss erlitten hatte. Als weitaus gravierender erwies sich hingegen das, was mit dem linken Bein von Ausnahmespieler Jamal Musiala passiert war. „Gebrochenes Wadenbein nach einer Luxation des Sprunggelenks“, lautete die offizielle Diagnose, nachdem Gianluigi Donnarumma, der italienische Nationaltorwart in Diensten von Paris Saint-Germain, seine gut 90 Kilogramm Körpermasse auf den deutlich fragileren Bayern-Offensivspieler gewuchtet hatte.