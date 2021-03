Der FC Ingolstadt hat einen kleinen Rückschlag im Aufstiegsrennen der dritten Fußball-Liga erlitten. Trotz knapp 90-minütiger Überzahl schafften die Oberbayern nur ein 1:1 (0:0) beim SC Verl. Sie verpassten damit den Sprung auf Tabellenrang zwei und stehen vier Punkte hinter Dresden und punktgleich mit Rostock auf Platz drei. Die Verler schwächten sich früh selbst. Bereits in der zweiten Minute sah der Verteidiger Daniel Mikic nach einer Notbremse gegen Dennis Eckert Ayensa die rote Karte. Mit der ersten Chance traf Ingolstadts Toptorjäger Stefan Kutschke danach den Innenpfosten (27.). Fürs 1:0 sorgte erst in der zweiten Hälfte sein Kollege Filip Bilbija, der einen Schuss von Dominik Franke ins Tor abfälschte (48.). Ingolstadt schaffte es aber nicht, die Führung zu erhöhen. Stattdessen traf Aygün Yildirim mit einem sehenswerten Lupfer über den Torwart Fabijan Buntic zum 1:1. Die letzte Chance des Spiels hatte noch mal der FCI: Doch auch Fatih Kaya scheiterte am Pfosten (89.).