Patrik Schick schießt Leverkusen in Führung, trotzdem reicht es nur zu einem Remis gegen mutige Hoffenheimer, die in der Schlussphase zweimal treffen. Bayer verspielt zum zwei Mal binnen vier Tagen eine Zweitore-Führung.

Von dpa, SID, SZ, Leverkusen

Bayer Leverkusen hat zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen einen 2:0-Führung verspielt. Am Mittwochabend kam die Werkself trotz des nächsten Doppelpacks des Torgaranten Patrik Schick nur zu einem 2:2 (1:0) gegen 1899 Hoffenheim. Der Tscheche Schick hatte Bayer mit seinen Treffern sieben und acht in den letzten drei Spielen scheinbar sicher in Führung gebracht (37./63.). Angelo Stiller (80.) und Munas Dabbur (83.) glichen aber für die Gäste noch aus. In der Nachspielzeit wurde Leverkusens Moussa Diaby nach einem Frustfoul vom Platz gestellt. Hoffenheim sitzt Bayer in der Tabelle somit weiter mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken.

Leverkusen hatte schon Ende Oktober in Köln (2:2) und am Sonntag in Frankfurt (2:5) 2:0-Führungen aus der Hand gegeben. Trainer Gerardo Seoane war vor dem Anpfiff dennoch nicht beunruhigt: "Es ist nichts anderes als normal, dass Höhen und Tiefen dazugehören. Der Durchschnitt muss stimmen - und der stimmt". Schick wiederum kommt nun auf 16 Saisontreffer bei nur 13 Einsätzen: Rekord in der Leverkusener Bundesliga-Geschichte. Nur Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat bislang in der Liga zwei Treffern mehr erzielt. Leverkusens Jung-Nationalspieler Florian Wirtz schrieb mit seinem Startelf-Einsatz ebenfalls ein kleines Stück Bundesliga-Geschichte: Er löste mit 18 Jahren und 226 Tagen den Dortmunder Giovanni Reyna als jüngsten Spieler mit 50 Bundesliga-Einsätzen ab.