SportpolitikMit Salamitaktik zur Sportmilliarde

Gegen den Sanierungsstau: Für Schwimmstätten in den Kommunen sind im kommenden Haushaltsjahr Investitionen von 250 Millionen Euro vorgesehen.
Einst war von vier Milliarden Euro die Rede, nun will der Bund etwas mehr als eine Milliarde für die Sanierung maroder Sportstätten investieren. Doch auf viele Vereine und Kommunen warten schon die nächsten Hürden.

Von Johannes Knuth

Der Täter kehrt oft zum Tatort zurück, so auch Otto Fricke, da ist der 59-Jährige umfassend geständig. Bis zum vergangenen Frühjahr war Fricke haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion; da waren auch Bereinigungssitzungen sein Revier, wenn also die Parlamentarier bis tief in die Nacht hinein Millionenposten im Haushaltsentwurf noch mal kräftig hin und her schoben. Als es nun unlängst wieder so weit war, wurde Fricke laut übereinstimmenden Zeugenberichten erneut gesichtet, diesmal allerdings als Vorstand des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Wobei es kaum den Tatbestand der üblen Nachrede erfüllt, wenn man unterstellt, dass Fricke vor allem versuchte, Schadensbegrenzung zu betreiben: also um Geld warb, das manche im organisierten Sport schon auf der Habenseite gewähnt hatten.

