Eine Halbzeit Klassenunterschied genügte: Die Würzburger Kickers haben sich am Dienstagabend mit einem 4:1-Erfolg beim FC Schweinfurt für das Halbfinale des bayerischen Verbandspokals qualifiziert. Dass der Drittligist zur Pause beim Regionalligisten verdient 0:1 zurücklag, war dann schnell vergessen. "In den zweiten 45 Minuten haben wir mehr Fußball gespielt und uns zahlreiche Standardsituationen herausgespielt", freute sich Würzburgs Trainer Ralf Santelli, auch wenn er eingestehen musste, dass sein Team in der ersten Halbzeit "überhaupt nicht präsent" war. Außenseiter Schweinfurt hatte rasch die Führung durch Kristian Böhnlein erzielt (5.), ließ danach aber gute Möglichkeiten liegen - und versäumte es zudem durch Ungenauigkeiten, mehr Profit aus der Feldüberlegenheit zu schlagen.

Er sei laut geworden zur Pause, verriet Santelli, was offenbar wirkte: Nach 67 Minuten war das Spiel gedreht. Sowohl das 1:1 durch Leon Schneider (59.) als auch das 1:2 durch Saliou Sané wurden im Gästeblock mit Pyrotechnik gefeiert, beim zweiten Mal wurde das Spiel für einige Minuten unterbrochen. Das mit Spannung erwartete Derby zweier ungeliebter Rivalen vor 3232 Zuschauern verlief aber insgesamt friedlich. "Das tut mir extrem leid für die Region", sagte Schweinfurts Trainer Tobias Strobl nach dem Spiel, da sein Team sowohl in der Liga als auch im Pokal seine Ziele verfehlt hat. Im Halbfinale empfängt der FV Illertissen die Kickers, der TSV Aubstadt wartet auf 1860 München. Beide Partien sind für den 26. März angesetzt.