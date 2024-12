Die See gibt, die See nimmt. Die Erkenntnis ist nicht neu für Boris Herrmann , der als Kind auf Schiffsplanken aufgewachsen ist. Aber so brutal wie bei dieser Vendée Globe hat das Meer selten die Glücklichen begünstigt und die anderen fallen gelassen.

Bis auf Höhe der Küste Brasiliens war es ein enges Rennen um die Welt. Hier, im Südatlantik, sorgt das St.-Helena-Hoch oft für leichte Winde und schleppende Fahrt. Doch ein kleines Tiefdruckgebiet öffnete einen schmalen Korridor mit günstigen Böen, und so brauste die Spitzengruppe auf einer schmalen Windautobahn von der Küste Brasiliens Richtung Kap der Guten Hoffnung. Hinter den Führenden fiel diese Tür wieder zu – und so hat sich der Rückstand täglich vergrößert, bis er sich auf mehr als 1300 Seemeilen summierte. Das ist die Distanz, die zwischen Boris Herrmann und den Führenden liegt. Nach einem Drittel des Rennens wirkt die Lage wenig aussichtsreich. „Es ist hart“, sagt er in einer Videoschalte am Dienstag, es sei eine „Vorentscheidung“ im Rennen. Und es droht der nächste Nackenschlag.

Denn die Hoffnung, im selben Wettersystem wie die Spitze der Flotte zu bleiben, werde sich nicht erfüllen, glaubt Herrman. „Das Tief zieht ab, wir verlieren den Wind.“ Er konzentriere sich nun auf seine Segelkonkurrenten um ihn herum, für ihn sei es nun ein Rennen im Rennen.

Wobei: Die Führenden müssen sich gerade festhalten. Charlie Dalin und Sébastien Simon steuern in eine „No-Go-Zone“, wie die Wetterexperten der Vendée Globe es nennen. Während einige Verfolger nach Norden ausgewichen sind, um das Tief zu umgehen, halten die beiden Franzosen Kurs auf das Zentrum des Sturms, wo 60 Knoten Wind und bis zu zehn Meter hohe Wellen vorausgesagt wurden. Sie segeln eng an der verbotenen Zone im Süden, die die Rennleitung festgelegt hat, um die Segler vom Eis des Südmeers fernzuhalten.

So treiben die Führenden ihre Schiffe in die brüllenden Winde in der Hoffnung, dass der kürzeste Weg auch der schnellste sein wird und sie unbeschadet durch die aufgepeitschte See kommen. „Dalin und Simon könnten von dem Tiefdruckgebiet aufgefressen werden. Die Nacht von Freitag auf Sonnabend könnte gruselig werden“, prophezeit Profisegler Tim Kröger im Sender NDR. Das seien keine Bedingungen für ein Regatta-Segeln – da gehe es ums Überleben.

Sonnenaufgang im Südmeer: Boris Herrmann schickt regelmäßig Bilder von Bord. (Foto: Boris Herrmann/Malizia)

Währenddessen wird Boris Herrmann in den Ausläufern eines großen Tiefdruckgebiets durchgeschüttelt. 20 bis 30 Minuten schläft er, wacht auf, prüft den Kurs, die Geräte, den Wind in den Segeln. Ein paar Stunden Schlummer kommen so zusammen am Tag, die Strapazen gehen nicht spurlos an ihm vorbei. „Ich seh’ müde aus“, stellt er in der Video-Schalte fest. Der Alltag kostet Kraft in solchen Bedingungen. Es brauche Disziplin, um drei Mahlzeiten am Tag einzunehmen im ewigen Auf und Ab, erzählt Herrmann. Dazu kommt Unvorhergesehenes: Es gab Probleme mit den Tragflächen, die sein Boot bei günstigen Bedingungen übers Wasser fliegen lassen. Er musste Reparaturarbeiten vornehmen, die ihm ebenfalls Energie raubten. Aus der Nacht zum Mittwoch berichtet Herrmann von einem „großen mentalen Tiefpunkt“.

Ein gewaltiger Albatros begleitete ihn, ein Kompagnon in einsamen Stunden

Doch der Hamburger Hochseesegler wehrt sich gegen den Eindruck, nun alle Ziele fahren zu lassen. Allein „die Vendée Globe zu schaffen, ist eine Riesensache“, sagt er: „Ich streite mich mit den besten Seglern der Welt. Und ich hoffe noch auf meine Chance.“ Niemand wüsste besser, wie schnell Hoffnungen zerschellen können oder neue Zuversicht am Horizont aufzieht. Bei der Vendée Globe vor vier Jahren steuerte Herrmann auf das Podium zu, als er, erschöpft in den Schlaf gefallen, kurz vor dem Ziel einen spanischen Fischkutter rammte.

Kraft schöpft der 43-Jährige in den rauen, unversöhnlichen Bedingungen im Südmeer aus der Natur. Ein gewaltiger Albatros begleitete ihn eine Zeit lang, ein Kompagnon in den Stunden, in denen aus dem Wettkämpfer Boris Herrmann ein Seefahrer wurde.

Einer, der die Hatz zu vergessen versucht und sich die Muße gestattet, den Sonnenuntergang zu bewundern; im Augenblick zu sein statt in den Vorhersagen der Wettersysteme. „Ich muss lernen, das zu genießen“, sagt er. Es sei eine gewaltige Herausforderung. Doch er will nun mit „leichtem Herzen“ dem Eismeer begegnen und warten auf das, was die See gibt oder nimmt: „Es ist, wie es ist.“